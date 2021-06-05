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Bozcaada ve Gökçeada hattında online bilet dönemi

Gökçeada ve Bozcaada hatlarında online bilet döneminin yeniden başladığı açıklandı. Gestaş'tan yapılan açıklamada, 12 Haziran 2021 tarihi ve sonrası için Gökçeada veya Bozcaada biletlerinin online olarak alınabileceği ve yola çıkmadan yer ayırtılabileceği kaydedildi

Bozcaada ve Gökçeada hattında online bilet dönemi
HABERTURK.COM

Gestaş, 13 Haziran 2021 tarihi ve sonrası için Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada biletlerinin online olarak alınabileceği ve yola çıkmadan yer ayırtılabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada online.gdu.com.tr internet sitesine girilerek üyelik oluşturmanın gerektiği vurgulanırken, üyelik oluşturduktan sonra birkaç adımda bilet alma işleminin gerçekleştirebileceği belirtildi.

Gestcard sahibi yolcuların ise, online bilet alımlarında Gestcard bakiyelerini kullanabileceği, kartlarına tanımlı indirimden yararlanabilecekleri bildirildi.

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