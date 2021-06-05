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Gestaş, 13 Haziran 2021 tarihi ve sonrası için Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada biletlerinin online olarak alınabileceği ve yola çıkmadan yer ayırtılabileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada online.gdu.com.tr internet sitesine girilerek üyelik oluşturmanın gerektiği vurgulanırken, üyelik oluşturduktan sonra birkaç adımda bilet alma işleminin gerçekleştirebileceği belirtildi.

Gestcard sahibi yolcuların ise, online bilet alımlarında Gestcard bakiyelerini kullanabileceği, kartlarına tanımlı indirimden yararlanabilecekleri bildirildi.