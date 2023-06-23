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Haberler Gündem Trafik Son dakika haberi: Bozcaada'ya midibüs ve otobüs geçişi yasaklandı
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Bozcaada'ya midibüs ve otobüs geçişi yaz boyunca yasaklandı

Kuzey Ege'nin turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yaz dönemi boyunca 19 ila 32 kişilik midibüs ve otobüslerin geçişi yasaklandı

Son dakika haberi: Bozcaada'ya midibüs ve otobüs geçişi yasaklandı
AA

Çanakkale'de, Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu tarafından Geyikli-Bozcaada feribot hattı için yaz sezonu boyunca trafiğin rahatlatılması amacıyla bazı kararlar alındı. Bu kapsamda adaya 19-32 kişilik midibüs, otobüs tipi araçların geçişleri yasaklandı.

Tır, kamyon ve iş makinesi tipindeki araçlar ise Bozcaada'ya pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri geçebilecek. Bu tip araçların cuma, cumartesi, pazar ve özel günlerde adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. tarafından da alınan kararlar doğrultusunda söz konusu araç sahiplerinin ulaşım planlamalarını bu yönde yapmaları uyarısında bulunuldu.

*Fotoğraf: İHA

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