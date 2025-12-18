Habertürk
        Bozüyük'te otomobil, arıza yapan TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Bozüyük'te otomobil, arıza yapan TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Bilecik Bozüyük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında arıza yapan TIR'a çarptı. Feci kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 00:48 Güncelleme: 18.12.2025 - 00:48
        Otomobil, arıza yapan TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi Saraycık Kavşağı yol ayrımında, arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki M.V. (48) idaresindeki TIR'a, A.H. (69) yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, otomobildeki Yusuf Yetim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontroll​​​​​​​ü olarak sağlandı.

        #bilecik
        #Bozüyük
        #Son dakika haberler
