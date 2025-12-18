Bozüyük'te otomobil, arıza yapan TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bilecik Bozüyük'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında arıza yapan TIR'a çarptı. Feci kazada otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi Saraycık Kavşağı yol ayrımında, arıza nedeniyle yol kenarında park halindeki M.V. (48) idaresindeki TIR'a, A.H. (69) yönetimindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada, otomobildeki Yusuf Yetim'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü ise ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.