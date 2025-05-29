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        Haberler Dünyadan Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie ile 8 yıl süren boşanma davası ile ilgili sessizliğini bozdu

        Brad Pitt eski eşi Angelina Jolie ile 8 yıl süren boşanma davası ile ilgili sessizliğini bozdu

        Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin 2016'da başlayan boşanma davası, 2024'ün sonunda resmen bitti. Pitt, 8 yıl süren boşanma davasıyla ilgili ilk kez yorum yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:10
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        Brad Pitt'ten ilk boşanma yorumu
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        Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie ile boşanmalarının 8 yıl sürmesi hakkında ilk kez konuştu. 61 yaşındaki Oscar'lı yıldız, verdiği röportajda, Jolie ile Aralık 2024'te mahkemeden resmi olarak ayrıldıkları açıkladığında rahatlama hissedip hissetmediği soruldu.

        49 yaşındaki Angelina Jolie ile üçü biyolojik, üçü de evlatlık altı çocuğu olan Brad Pitt, bu soruya; "Hayır, bunun o kadar büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece sonuçlanan bir şeydi. Yasal olarak yani" cevabını verdi.

        Brad Pitt ile Angelina Jolie, Eylül 2016'da ayrıldı. O tarihte boşanma davasını açan taraf, Jolie oldu. Davadan 8 yıl sonra, 2024'ün sonunda boşanma davası resmen sonuçlandı.

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        Angelina Jolie ile Brad Pitt'in evlilikleri boyunca; Maddox (23), Pax (21), Zahara (20) adlarında evlat edindikleri çocukları ile Shiloh (19) ve ikizler Knox ile Vivienne (16) adlarında üç biyolojik çocukları oldu. Çocukların hiçbirinin Pitt ile görüşmediği, hatta Zahara, Shiloh ve Vivienne'in babalarının soyadını kullanmayı bıraktığı biliniyor.

        "ANGELINA BİTKİN AMA RAHATLAMIŞ DURUMDA"

        Angelina Jolie'nin avukatları boşanma kararının kesinleşmesinin ardından yaptıkları açıklamada şunları söylemişti: Angelina, 8 yıldan fazla bir süre önce Pitt'e boşanma davası açtı. Kendisi ve çocukları, Pitt ile paylaştıkları tüm mal varlığını bıraktı. Jolie, o zamandan beri ailesi için huzur ve şifa bulmaya odaklandı. Bu, 8 yıl önce başlayan uzun bir sürecin sadece bir parçası. Açıkçası, Angelina bitkin ama bu sürecin bitmesinden dolayı rahatlamış durumda.

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        Angelina Jolie, boşanma sonrası hep çocuklarıyla birlikte görüntü verdi. Adı bazı isimlerle aşk söylentisiyle anılsa da hiçbir ilişki iddiası doğrulanmadı.

        Brad Pitt ise Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra kameralardan mümkün olduğunca uzak bir dönem geçirmesinin ardından 32 yaşındaki Ines de Ramon ile birlikteliğe başladı ve sevgilisiyle el ele kameralar karşısına geçmekten çekinmedi.

        Brad Pitt'in, mücevher tasarımcısı sevgilisiyle birlikte giyim tarzını değiştirmesi ve daha genç görünümlü bir stil yakalaması gözlerde kaçmadı.

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        #Angelina Jolie
        #Brad Pitt
        #Ayrılık
        #boşanma
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