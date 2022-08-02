"YÜZ KÖRLÜĞÜ HASTALI VAR" DEMİŞTİ

Brad Pitt, geçtiğimiz haftalarda ise sağlığına dair bir ayrıntıyı yeniden gündeme getirmişti. GQ Dergisi'ne konuşan Pitt, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu "prosopagnozi" (yüz körlüğü) hastalığına sahip olduğunu söylemişti.

Daha önce de benzer iddiasını tekrarlayan Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin "prosopagnozi" hastası olduğunu doğruladığını ileri sürmüştü.