        Bradley Cooper estetik yaptırdığı iddiasına yanıt verdi

        Bradley Cooper estetik yaptırdığı iddiasına yanıt verdi

        Son dönemde hakkında estetik yaptırdığı iddiaları ortaya atılan Bradley Cooper, bıçak altına yatmadığını söyledi

        Giriş: 08.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:46
        Estetik iddiasına yanıt verdi
        Bradley Cooper'ın katıldığı podcast yayınında, son dönemde hakkında ortaya atılan estetik yaptırdığı iddiaları gündeme geldi. Yayının sunucularından Will Arnett, Cooper'ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği 'Sesim Geliyor mu?' (Is This Thing On?) filminde rol aldı.

        Will Arnett; "Herkesin Bradley'nin estetik ameliyat geçirdiğini düşündüğünü okuyoruz. Herkes bunu söylüyor. Ben de diyorum ki, insanların bilmediği şey şu ki, o estetik ameliyat geçirmedi. Değil mi?" diye sordu.

        "Hayır" yanıtı veren Bradley Cooper; "Son birkaç haftadır insanlar yanıma geliyorlar. 'Aa, çok iyi görünüyorsun!' diyorlar. Evet ama bu çılgınca bir şey" dedi.

        51 yaşındaki oyuncu ve yönetmenin estetik ameliyat geçirdiğine dair söylentiler, geçen yıl 'Sesim Geliyor mu?' (Is This Thing On?) filminin tanıtımını yaparken başlamıştı.

        Sanatçının hayranları, neden farklı göründüğü konusunda spekülasyonlarda bulunurken, bazıları da göz kapağı ameliyatı, kaş kaldırma ve dolgu yaptırdığını öne sürmüştü.

        Ekim 2023'ten beri birlikte olan Bradley Cooper ile Gigi Hadid'in bu yıl evlenmesi bekleniyor
        Ekim 2023'ten beri birlikte olan Bradley Cooper ile Gigi Hadid'in bu yıl evlenmesi bekleniyor

        'YAHUDİ BURNU' ELEŞTİRİSİ

        Sanatçının görünümü hakkında daha önce de tartışma çıkmıştı ama estetik iddiası söz konusu değildi. Bradley Cooper, 2023 yapımı 'Maestro' filminde efsanevi besteci Leonard Bernstein'ı canlandırırken ağır protez makyajı kullandığında da tartışmalara yol açmıştı.

        Cooper, 'Maestro' ile 'En İyi Film, 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Özgün Senaryo' dallarında Oscar adaylığı elde etti, ancak ödül kazanamadı
        Cooper, 'Maestro' ile 'En İyi Film, 'En İyi Erkek Oyuncu' ve 'En İyi Özgün Senaryo' dallarında Oscar adaylığı elde etti, ancak ödül kazanamadı

        Bradley Cooper, ünlü Yahudi orkestra şefini canlandırırken protez burun kullanma kararını savunsa da, eleştirmenler bu ek parçanın antisemitik (Yahudi karşıtı) olduğunu savunmuştu. Bazıları, burun büyütme tercihinin, Yahudiler’in görünüşü üzerine ‘basmakalıp fikirleri’ güçlendirdiğini savunmuştu.Tartışmalar esnasında CBS Mornings programına konuşan Cooper; "Belki de buna gerek yoktu. Ama her şey dengeyle ilgili ve biliyorsunuz, dudaklarım ve çenem Lenny'ninkine hiç benzemiyor. Bu yüzden protez burun kullandık ve protez olmadan doğru görünmüyordu" demişti.

        Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk'tan 8 yaşında Lea adında kızı var
        Cooper'ın eski sevgilisi Irina Shayk'tan 8 yaşında Lea adında kızı var
