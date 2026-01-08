Bradley Cooper estetik yaptırdığı iddiasına yanıt verdi

Bradley Cooper'ın katıldığı podcast yayınında, son dönemde hakkında ortaya atılan estetik yaptırdığı iddiaları gündeme geldi. Yayının sunucularından Will Arnett, Cooper'ın hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği 'Sesim Geliyor mu?' (Is This Thing On?) filminde rol aldı.

Will Arnett; "Herkesin Bradley'nin estetik ameliyat geçirdiğini düşündüğünü okuyoruz. Herkes bunu söylüyor. Ben de diyorum ki, insanların bilmediği şey şu ki, o estetik ameliyat geçirmedi. Değil mi?" diye sordu.

"Hayır" yanıtı veren Bradley Cooper; "Son birkaç haftadır insanlar yanıma geliyorlar. 'Aa, çok iyi görünüyorsun!' diyorlar. Evet ama bu çılgınca bir şey" dedi.

51 yaşındaki oyuncu ve yönetmenin estetik ameliyat geçirdiğine dair söylentiler, geçen yıl 'Sesim Geliyor mu?' (Is This Thing On?) filminin tanıtımını yaparken başlamıştı.

Sanatçının hayranları, neden farklı göründüğü konusunda spekülasyonlarda bulunurken, bazıları da göz kapağı ameliyatı, kaş kaldırma ve dolgu yaptırdığını öne sürmüştü.