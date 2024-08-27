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        Haberler Gündem Medya Brand Week Istanbul'un teması belli oldu

        Brand Week Istanbul'un teması belli oldu

        Yılın en ilham verici haftası Brand Week Istanbul, yaratıcı dünyanın liderlerini bu sene "Bir Tarihin Başlangıcı" temasıyla bir araya getiriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 17:26 Güncelleme: 27.08.2024 - 17:27
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        Brand Week Istanbul'un teması belli oldu
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        Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV’nin medya ana sponsoru olduğu Brand Week Istanbul’un bu seneki teması belli oldu. Brand Week Istanbul, 4-8 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde geleceğe yön verecek trendleri dünyanın farklı yerlerinden gelecek uzmanlarla keşfe çıkaracak

        Yaratıcılığın, iş dünyasının, kültür tüketiminin büyük bir değişim yaşadığı ve bir kırılma noktasında olduğu düşüncesinden yol çıkarak belirlenen “Bir Tarihin Başlangıcı” teması altında; eşi benzeri görülmemiş zamanların yaratıcı endüstriler ve iş dünyası üzerindeki derin etkileri uzman isimler tarafından tüm detayları ile ele alınacak.

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        “Bir Tarihin Başlangıcı” teması altında gerçekleşecek olan ilham verici sunumlar, sektörün kritik alanlarına dokunan paneller, marka işbirliklerine önayak olacak özel toplantılar, sektör uzmanları ile genç profesyonelleri bir araya getiren sertifika programları, üniversite öğrencilerini marka temsilcileriyle buluşturan etkinlikleriyle 12’inci kez yılın en ilham verici haftası olmaya hazırlanan Brand Week Istanbul’un programı; zamanın ruhunu okuyan, kapsayıcı ve çok katmanlı bir içerik etrafında kurgulanıyor.

        Ekonominin gidişatından uluslararası ilişkilerdeki çalkantılara, kültür tüketiminden yapay zekâ destekli çözümlerin iş dünyasındaki etkisine kadar yaşama doğrudan dokunan onlarca konu, yüzlerce farklı uzman tarafından masaya yatırılacak.

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da festivale katılacak konuşmacılar arasında dünyaca tanınan birçok isim yer alıyor. Lady Gaga, Usher ve Barack Obama gibi isimlerin dijital alemdeki stratejilerine yön veren Mark Adams, pazarlama mizahı ustası ve ödüllü pazarlamacı ve karikatürist Tom Fishburne, bilinçli makineler üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan filozof ve yapay zekâ uzmanı Riccardo Manzotti, Türkiye’nin önde gelen kalemlerinden yazar ve şair Murathan Mungan, British Royal Academy ve Rahmi Koç Bilim Madalyası sahibi uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Ayşe Zarakol, 2800’den fazla lider üyesi ile dünyanın en önemli pazarlama network’ü Marketing Society’nin CEO’su Sophie Devonshire ve oyuncu Demet Evgar bu sene yılın en ilham verici haftasında yer alacak yüzlerce konuşmacıdan sadece birkaçı.

        Hem gündemi şekillendiren hem de geleceği belirleyen konu ve konuşmacılarının yanı sıra Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Fark Yaratan Kadınlar gibi yan etkinliklere ek olarak bu sene birçok farklı alanda sertifika programlarına da yer verilecek. Geçen yıllarda yer alan Brand Academy, Strateji Akademisi ve Creators Academy yine katılımcılarını bekliyor olacak.

        Bu sene eklenen yeni programlar ise; e-ticaretin tüm adımlarının detaylıca işleneceği E-Ticaret Akademisi, sektörü ve gündemi belirleyen işlevi “medyayı” odağına alan Medya Akademisi ve “seçimler yılı” olarak anılan 2024’te 60’dan fazla ülkede gerçekleşecek olan seçimlerin dünya dengelerini nasıl değiştireceğinin tartışılacağı Yeni Siyasetin Başlangıcı.

        4-8 Kasım tarihlerinde 12’incisi gerçekleşecek olan Brand Week Istanbul’a dair detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. https://brandweekistanbul.com/

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