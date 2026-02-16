Canlı
        Breanna Stewart yeniden Fenerbahçe'de! - Basketbol Haberleri

        Breanna Stewart yeniden Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe Opet, eski oyuncusu Breanna Stewart'ı yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2026 - 11:59 Güncelleme: 16.02.2026 - 11:59
        Fenerbahçe Opet, Breanna Stewart ile yeniden anlaşmaya vardığını açıkladı.

        Fenerbahçe'den konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

        "Kazandığı tarihi başarılar, imza attığı rekorlar ve geçmişten bugüne dek kadrosunda yer alan dünya yıldızlarıyla Türk Sporuna büyük bir marka değeri kazandıran Türk Basketbolunun Lokomotifi takımımız, çok büyük bir anlaşmaya daha imza attı.

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, 2022-23 sezonunda Çubuklu formamızı giyen, ilk EuroLeague Women şampiyonluğumuzu kazandığımız kadronun en önemli parçalarından biri olan Dünya Yıldızı forvet Breanna Stewart ile anlaşmaya varmıştır.

        Zaragoza’da düzenlenecek EuroLeague Women Final Six organizasyonu öncesi Nisan ayında takıma katılacak oyuncumuz Breanna Stewart, üçüncü Avrupa Şampiyonluğu yolunda Çubuklu formamızla mücadele edecektir. Breanna Stewart’a ‘Ailemize yeniden hoş geldin!’ diyor, sarı lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz."

