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        Haberler Magazin Brennan Reece, Türkiye'ye geliyor - Magazin haberleri

        Brennan Reece, Türkiye'ye geliyor

        Manchesterlı komedyen Brennan Reece, BKM Organizasyonu ile kahkaha vadeden gösterisiyle 22 Kasım Çarşamba akşamı İstanbul Komedi Festivali kapsamında İstanbul'da seyircisiyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 09:42 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:42
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        Manchesterlı komedyen Türkiye'ye geliyor
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        BKM Organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, Manchesterlı komedyen Brennan Reece'i 'Kalabalık' (Crowded) adlı gösterisi ile 22 Kasım Çarşamba akşamı Maximum Uniq Box’ta Türk seyircisiyle buluşturacak.

        Brennan Reece, hayatının çoğunu kalabalıkları eğlendirerek geçirdi. Son zamanlarda kendisinin insanlardan biri olmadığını keşfetti. Evde kalıp banyoda Dido'yu dinlemeyi tercih ederdi. Ancak birkaç yıllık izolasyonun ardından Brennan, komik hikayeler, yürek burkan hikâyeler ve olağanüstü kalabalık çalışmalarıyla dolu gösterisiyle gerçek hayattaki insanlarla yeniden bağlantı kurmaya hazır.

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        “Bu bir karantina şovu değil. Kulağa gerçekten 'tecrit' gibi geliyor değil mi? Ama değil. Söz. Bu senin, benim ve diğerlerinin hakkında bir gösteri” diyor Brennan Reece…

        *Gösteri dili: İngilizce

        İstanbul Komedi Festivali başlıyor
        İstanbul Komedi Festivali başlıyor
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        #Brennan Reece
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