Brennan Reece, Türkiye'ye geliyor

BKM Organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, Manchesterlı komedyen Brennan Reece'i 'Kalabalık' (Crowded) adlı gösterisi ile 22 Kasım Çarşamba akşamı Maximum Uniq Box’ta Türk seyircisiyle buluşturacak.

Brennan Reece, hayatının çoğunu kalabalıkları eğlendirerek geçirdi. Son zamanlarda kendisinin insanlardan biri olmadığını keşfetti. Evde kalıp banyoda Dido'yu dinlemeyi tercih ederdi. Ancak birkaç yıllık izolasyonun ardından Brennan, komik hikayeler, yürek burkan hikâyeler ve olağanüstü kalabalık çalışmalarıyla dolu gösterisiyle gerçek hayattaki insanlarla yeniden bağlantı kurmaya hazır.

“Bu bir karantina şovu değil. Kulağa gerçekten 'tecrit' gibi geliyor değil mi? Ama değil. Söz. Bu senin, benim ve diğerlerinin hakkında bir gösteri” diyor Brennan Reece…

*Gösteri dili: İngilizce