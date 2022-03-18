Kuzey Denizi'nden çıkarılan Brent petrol fiyatı piyasalara yön vermeye devam ediyor. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinen Brent petrol fiyatı araştırılıyor. Peki, 18 Mart Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, 18 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...