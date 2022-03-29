Öte yandan, piyasalar, perşembe günü gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

OPEC+ grubu, petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama yönündeki ana tüketici ülkelerin çağrılarına rağmen, bunlara olumlu yanıt vermiyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,76 ile 110,29 dolar aralığının direnç, 108,30 ile 107,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.