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        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrolün varil fiyatı 84,31 dolar - Enerji Haberleri

        Brent petrolün varil fiyatı 84,31 dolar

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,31 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 24.06.2024 - 11:01
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        Brent petrolün varil fiyatı 84,31 dolar
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        Cuma günü 81,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,33 dolar seviyesinde tamamladı.

        Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 84,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,71 dolardan alıcı buldu.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

        Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek seyredeceği düşüncesi, piyasa oyuncularının petrol talebini olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

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        Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 72 ve kasımda yüzde 91 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralıkta ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise yüzde 84 ile fiyatlanıyor.

        Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilimler arzı sekteye uğratabileceği endişesini artırarak fiyatları etkiliyor.

        Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Stratejik Düşünce Forumu tarafından düzenlenen sempozyumda savaşı durduracak ve direnişin taleplerini karşılayacak tüm girişimlere açık olduklarını yinelemesine rağmen bölgede devam eden karışıklıklar, petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

        Gazze'deki sivil savunma teşkilatından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sağlık merkezini hedef aldığı ve Sağlık Bakanlığı personeli 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Yemen'de İran destekli Husiler ise İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız deniz aracıyla vurduklarını belirtti. Bu durum küresel deniz ticareti için kritik öneme sahip Kızıl Deniz'deki aktiviteleri olumsuz etkileyeceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor.

        Brent petrolde teknik olarak 84,21 ile 84,51 dolar aralığının direnç, 83,75 ile 83,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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