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Brent petrolün varili 63,52 dolardan işlem görüyor

Piyasalarda dün 63,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 63,52 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 63,52 dolardan işlem görüyor
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,52 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda dün 63,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla, kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 63,52 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,13 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi artışta, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol üretiminin dondurucu soğuklar nedeniyle aksaması etkili oldu.

Toplam 31 rafineriye ev sahipliği yapan ve günlük yaklaşık 4,6 milyon varil üretimin gerçekleştirildiği Teksas'ta, hava koşulları nedeniyle petrol üretiminde neredeyse yarı yarıya düşüş yaşandı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin artması ise dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki yükselişi belli ölçüde kısıtladı.

Petrol piyasasında bugün, Amerikan Petrol Enstitüsünün açıklayacağı ABD'nin geçen haftaya ilişkin stok tahmini takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 63,59 ila 63,75 dolar aralığının direnç, 63,43 ila 63,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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