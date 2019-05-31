D\u00fcn 64,97 dolara kadar d\u00fc\u015fen Brent petrol\u00fcn varil fiyat\u0131 g\u00fcn\u00fc 65,19 dolardan tamamlad\u0131. Brent petrol\u00fcn varili saat 09.27 itibar\u0131yla kapan\u0131\u015fa g\u00f6re y\u00fczde 1,06 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 64,50 dolardan i\u015flem g\u00f6rd\u00fc. Ayn\u0131 dakikalarda Bat\u0131 Teksas t\u00fcr\u00fc (WTI) ham petrol\u00fcn varili 56,08 dolardan al\u0131c\u0131 buldu. ABD nin ham petrol \u00fcretiminin g\u00fcnl\u00fck ortalama 12,3 milyon varille rekor seviyede seyretmesi, ham petrol fiyatlar\u0131 \u00fczerinde a\u015fa\u011f\u0131 y\u00f6nl\u00fc bask\u0131 olu\u015fturuyor. \u00d6te yandan ABD ile \u00c7in aras\u0131nda artan ticari gerginlik k\u00fcresel petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 64,61 ile 64,72 dolar aral\u0131\u011f\u0131n\u0131n diren\u00e7, 64,39 ile 64,49 dolar aral\u0131\u011f\u0131n\u0131n ise destek b\u00f6lgesi olarak izlenebilece\u011fi ifade ediliyor.