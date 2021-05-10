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Brent petrolün varili 68,93 dolar

Cuma günü 68,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 68,93 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 68,93 dolar

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 68,93 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 68,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 68,93 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,47 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin siber saldırı nedeniyle cuma günü geçici olarak kapatılmasının ardından ülkenin enerji altyapısının kırılganlığına ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

Colonial Pipeline tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, Colonial Pipeline boru hattındaki faaliyetlerin geçici olarak durmasına neden olan ve bazı bilgi teknolojilerinin sistemlerini etkileyen tehdidi kontrol altına almak için belirli sistemlerin çevrim dışı bırakıldığı belirtildi.

Şirketin dün yaptığı açıklamada ise ana yakıt iletim hatlarının hala kapalı olduğu ancak terminal ve iletim noktaları arasındaki bazı küçük yan hatların normale döndüğü bildirildi.

Uzmanlar, günlük yaklaşık 2,5 milyon yakıt taşıyan boru hattında, araç kullanımının artışa geçtiği yaz sezonu öncesi yaşanan bu saldırının akaryakıt fiyatlarında ani yükselişlere neden olabileceğini, ülkenin enerji altyapısının bu tür saldırılara karşı güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca, ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki mevcut kısıtlamaların hafifletilmesi kararları da yaklaşan yaz sezonunda petrol talebinde ulaşım kaynaklı artış yaşanacağı beklentilerini destekleyerek fiyatların yükselişinde etkili oluyor.

İspanya'da salgın nedeniyle 25 Ekim'den bu yana uygulanan olağanüstü hal sona erdi. Belçika'da da salgın nedeniyle ekim ayından bu yana kapalı olan restoran, kafe ve barlar, vaka sayılarında düşüş ve aşılamaların hız kazanmasıyla sadece bahçe ve teraslarında müşteri kabul ederek yeniden açıldı.

Öte yandan, dünyanın en büyük üçüncü petrol tüketicisi Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerde görülen Kovid-19 vakalarının petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler ise fiyatlardaki etkisini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,29 ile 69,89 dolar aralığının direnç, 68,69 ile 68,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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