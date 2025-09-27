Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol İngiltere Brentford: 3 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU (Brentford ManU'yu devirdi) - Futbol Haberleri

        Brentford: 3 - Manchester United: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 3-1 kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 17:10 Güncelleme: 27.09.2025 - 17:10
        Brentford Man. United'ı devirdi!
        İngiltere Premier Lig'de oynanan 6. hafta mücadelesinde Brentford, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

        Manchester United'ın kalesini Altay Bayındır'ın koruduğu mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 20. dakikalarda Igor Thiago ile 90+5. dakikada Mathias Jensen attı.

        Manchester ekibinin tek golünü 26. dakikada Benjamin Sesko kaydederken Bruno Fernandes, 76. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Portekizli futbolcu, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı.

        Brentford, bu galibiyetle puanını 7 yaptı. Ligde 3. mağlubiyetini yaşayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

