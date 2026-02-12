İngiltere’de haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geliyor. Mikel Arteta'nın öğrencileri, zorlu deplasmanda galip gelerek Manchester City ile olan puan farkını altıya çıkarmak istiyor. Kendi taraftarı önünde oynayacak olan Brentford ise güçlü rakibine karşı dirençli bir performans sergileyip hanesine değerli puanlar yazdırarak ligdeki konumunu koruma hedefinde. Peki, Brentford- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kanalı...