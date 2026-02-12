Canlı
        Haberler Bilgi Spor Brentford- Arsenal İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Brentford- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Brentford'a konuk oluyor. Arsenal, topladığı 56 puanla lider konumda bulunuyor. Öte yandan ev sahibi Brentford, 39 puanla 7. sırada yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Brentford- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Giriş: 12.02.2026 - 13:21 Güncelleme: 12.02.2026 - 13:21
        1

        İngiltere’de haftanın kapanış maçında Arsenal, deplasmanda Brentford ile karşı karşıya geliyor. Mikel Arteta'nın öğrencileri, zorlu deplasmanda galip gelerek Manchester City ile olan puan farkını altıya çıkarmak istiyor. Kendi taraftarı önünde oynayacak olan Brentford ise güçlü rakibine karşı dirençli bir performans sergileyip hanesine değerli puanlar yazdırarak ligdeki konumunu koruma hedefinde. Peki, Brentford- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın başlama saati ve yayıncı kanalı...

        2

        BRENTFORD- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

        Brentford- Arsenal maçı 12 Şubat Perşembe (bu akşam) 23.00'de oynanacak.

        3

        BRENTFORD- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Gtech Community Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 3'den canlı yayınlanacak.

        4

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Eze, Zubimendi, Rice, Madueke, Martinelli, Gyökeres

        5
