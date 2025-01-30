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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Brest: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Brest: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8. ve son haftada Real Madrid, deplasmanda Brest'i 3-0 mağlup etti. Bellingham (2) ve Rodrygo'nun golleriyle galip gelen Real Madrid, puanını 15'e yükseltti ve lig aşamasını 11. sırada tamamlayarak son 16 için Play-off turuna kaldı. Brest ise 13 puanla 16. sırada tamamlayarak Play-off oynamaya hak kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 01:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 01:16
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        Real Madrid deplasmanda zorlanmadı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8. ve son haftada Brest ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Du Roudourou'da oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Real Madrid oldu.

        İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 27 ve 78. dakikalarda Rodrygo, 56. dakikada Jude Bellingham attı.

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 72. dakikada oyuna dahil oldu.

        Bu sonucun ardından Real Madrid, lig aşamasını 15 puanla 11. sırada tamamlayarak Play-off turuna kaldı. Brest ise 13 puanla 16. sırada yer alarak son 16 turuna kalmak için Play-off oynamaya hak kazandı.

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