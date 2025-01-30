Brest: 0 - Real Madrid: 3 | MAÇ SONUCU UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 8. ve son haftada Real Madrid, deplasmanda Brest'i 3-0 mağlup etti. Bellingham (2) ve Rodrygo'nun golleriyle galip gelen Real Madrid, puanını 15'e yükseltti ve lig aşamasını 11. sırada tamamlayarak son 16 için Play-off turuna kaldı. Brest ise 13 puanla 16. sırada tamamlayarak Play-off oynamaya hak kazandı.

Habertürk Giriş: 30.01.2025 - 01:15 Güncelleme: 30.01.2025 - 01:16 facebook

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