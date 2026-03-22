        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sorunları çözemeyen BMGK üyelerine kızgın olduğunu söyledi | Dış Haberler

        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, sorunları çözemeyen BMGK üyelerine kızgın olduğunu söyledi

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerini eleştirerek, "Bir insan, bir demokrat ve Brezilya Devlet Başkanı olarak, Gazze, Irak ve Libya'daki sorunları çözemeyen Güvenlik Konseyi üyelerinin pasifliği karşısında kızgınım. Ne Ukrayna ne de İran meselesinde çözüm üretebildiler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Brezilya, BMGK'ye kızgın: Çözüm üretemiyorlar

        Lula da Silva, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu CELAC-Afrika Üst Düzey Forumu'nda konuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump'a atıfta bulunan Lula da Silva, "Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymayı öğrenmeliyiz. Kendini dünyanın sahibi sanan ve sabah kalkıp 'Grönland'ı, Panama Kanalı'nı, Küba'yı veya Venezuela'yı alacağım' diyen birine tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.

        Lula da Silva, Forum'a katılmayan aşırı sağcı devlet başkanlarının Trump'tan medet umduğunu belirterek, "Güney Amerika'nın bölünmesi halinde, büyük güçler karşısında hiçbir şansımız kalmaz. Güney Amerika'nın sorunlarını çözecek olanlar biziz." diye konuştu.

        BMGK üyelerinin çatışmaları çözemediğini vurgulayan Lula da Silva, şunları kaydetti:

        "Bir insan, bir demokrat ve Brezilya Devlet Başkanı olarak, Gazze, Irak ve Libya'daki sorunları çözemeyen Güvenlik Konseyi üyelerinin pasifliği karşısında kızgınım. Ne Ukrayna ne de İran meselesinde çözüm üretebildiler. Dünyanın savaşa değil barışa, savaşa değil eğitime, savaşa değil gıdaya ihtiyacı var."

        Lula da Silva, Latin Amerika ve Afrika'nın, "dünya ülkelerinin neredeyse yarısını ve dünya nüfusunun dörtte birini oluşturduğunu" ancak karar alma süreçlerinde ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şiddet uyguladığı kadını öldürüp, polise tabanca doğrultan şüpheli vurularak yakalandı

        BURSA'da polisin 'kadına şiddet' ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçtan inen Berat İ. (30), sürücü Meryem Altaş'ı (34) göğsünden vurdu. Ardından tabancasını polis ekiplerine doğrultan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Meryem Altaş, kurtarılamadı.   O...
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Suudi Arabistan İranlı 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
        Suudi Arabistan İranlı 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Alacak kavgası kanlı bitti
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"