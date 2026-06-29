BREZİLYA-JAPONYA MAÇI CANLI İZLE || Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya-Japonya maçı muhtemel 11'ler
Dünya Kupası'nda heyecan dorukta! Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği Brezilya-Japonya karşılaşması için geri sayım başladı. Kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve yayın bilgileri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizde.
Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri sahne almaya hazırlanıyor. Brezilya ile Japonya’nın karşı karşıya geleceği mücadele öncesi maç saati ve yayıncı kanal bilgileri araştırılıyor, futbol tutkunları gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizde.
BREZİLYA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya bu akşam karşı karşıya geliyor. Houston’da bulunan NRG Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele TSİ 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada düdük, İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Maurizio Mariani’de olacak. Futbolseverler, bu önemli maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Casemiro, Guimaraes, Paqueta, Rayan, Vinicius Jr, Cunha
Japonya: Suziki, Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Sugawara, Nakamura, Sano, Kamada, Doan, Maeda, Ueda