BREZİLYA-JAPONYA MAÇI CANLI İZLE || Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya-Japonya maçı muhtemel 11'ler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Bu hareke... Daha Fazla Göster

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur." diyen Erdoğan, "Gazze'deki soykırımın hesabı muhakkak sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak." ifadelerini kullandı Daha Az Göster