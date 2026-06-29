Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası BREZİLYA-JAPONYA MAÇI CANLI İZLE || Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya-Japonya maçı muhtemel 11'ler

        BREZİLYA-JAPONYA MAÇI CANLI İZLE || Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya-Japonya maçı muhtemel 11'ler

        Dünya Kupası'nda heyecan dorukta! Futbolseverlerin nefesini tutarak beklediği Brezilya-Japonya karşılaşması için geri sayım başladı. Kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve yayın bilgileri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 18:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Turnuvanın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri sahne almaya hazırlanıyor. Brezilya ile Japonya’nın karşı karşıya geleceği mücadele öncesi maç saati ve yayıncı kanal bilgileri araştırılıyor, futbol tutkunları gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Brezilya-Japonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        BREZİLYA-JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Brezilya ile Japonya bu akşam karşı karşıya geliyor. Houston’da bulunan NRG Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele TSİ 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada düdük, İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Maurizio Mariani’de olacak. Futbolseverler, bu önemli maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

        TRT 1 CANLI YAYIN İZLE SAYFASI İÇİN TIKLA

        3

        MUHTEMEL 11'LER

        Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Casemiro, Guimaraes, Paqueta, Rayan, Vinicius Jr, Cunha

        Japonya: Suziki, Tomiyasu, Taniguchi, Ito, Sugawara, Nakamura, Sano, Kamada, Doan, Maeda, Ueda

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Bu hareke...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Haziran 2026 haberleri
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Sevenleri yalnız bırakmadı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Çekmecede unutulmuştu! 40 yıl sonra bulundu
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        Dehşet iddia! 16 yaşındaki kız çocuğu, annesini öldürdü!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Nişanlısının yanında öldürüldü! İstanbul'da 'yan bakma' vahşeti!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Öğrenci affı TBMM gündemine gelecek
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor