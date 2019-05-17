Brezilyalı futbolcudan Dünya Kupası rekoru

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 7 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu belli oldu.

41 yaşındaki orta saha oyuncusu Formiga, Japon Homare Sawa'yı geçerek 7 kez Dünya Kupası kadrosunda yer alan ilk futbolcu rekorunu kırdı.

Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Formiga, maçlarda süre alması halinde Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı oyuncu rekorunun da sahibi olacak.

Erkeklerde Meksikalı Rafael Marquez ve Antonio Carbajal ile Alman Lothar Matthaus, 5 kez Dünya Kupası'nda forma giyerek bu alanda rekoru paylaşıyor.