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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel: En iyi dönemim İsmail Kartal'laydı - Fenerbahçe Haberleri

        Bright Osayi-Samuel: En iyi dönemim İsmail Kartal'laydı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de en iyi dönemini İsmail Kartal'la geçirdiğini ve ona inandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 17:14
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        "En iyi dönemim İsmail Kartal'laydı"
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        Nijeryalı oyuncu, UEFA Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        Yeni hocalarının gelişiyle beraber çok sıkı bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini ve yeni bir felsefeye alışmaya çalıştıklarını belirten Osayi-Samuel, "Hepimiz çok öz güvenliyiz. Taraftarımızın önünde oynadığımız maçların önemini biliyoruz. Hocamızın bize söylediği gibi, ilk izlenim her zaman çok önemlidir. Yarınki ilk resmi maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

        "BENİM BURADA EN İYİ DÖNEMİM HOCAYLA OLAN DÖNEMDİ"

        Oyuncular ve taraftarların, İsmail Kartal'ın nasıl bir oyun oynattığını bildiklerine ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Çalıştığımız bir önceki dönemden buna hepimiz hakimiz. O dönemde takım olarak öz güvenli oynuyorduk. Benim de burada en iyi dönemim hocayla olan dönemdi. Takımca o zaman çok öz güvenli oynuyorduk." diye konuştu.

        Hocanın talepleri olduğunu ve onları yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Osayi-Samuel, "Rusya'daki kamp bizim için iyiydi, güzel bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Orada oynadığımız hazırlık maçları bizim için önemliydi." ifadelerini de kullandı.

        "YARINKİ MAÇ İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

        Transfer söylentileriyle ilgili görüşü sorulan başarılı oyuncu, "Ben şu an Fenerbahçe futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları bilmiyorum. Onları dinlemiyorum açıkçası. Benim işim, olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Hocamıza inanıyorum, o da bana inandığını gösteriyor. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum." görüşünü paylaştı.

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