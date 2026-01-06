Habertürk
        Brisa'da üst düzey değişiklik - Otomobil Haberleri

        Brisa'da üst düzey değişiklik

        Lastik üreticisi Brisa'da üst düzey değişiklik yaşandı. Şirketin CEO'su Haluk Kürkçü'nün emekli olmasının ardından, 1 Ocak 2026 itibarıyla Vecih Yılmaz CEO'luk görevini devraldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:12
        Brisa'da üst düzey değişiklik
        Sabancı Grubu şirketlerinden Brisa’da CEO görev değişimi gerçekleşti. 2020 yılından bu yana Brisa CEO’su olarak görev yapan Haluk Kürkçü’nün emekli olmasının ardından, 1 Ocak 2026 itibarıyla CEO’luk görevini Vecih Yılmaz devraldı.

        Görev değişimine ilişkin değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Burak Orhun, "Haluk Kürkçü, Brisa’nın büyüme yolculuğunda çok önemli bir rol üstlendi. Kendisine şirketimize kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Vecih Yılmaz’ın Sabancı Topluluğu’ndaki deneyiminin, Brisa’nın önümüzdeki dönem hedefleriyle güçlü bir uyum içinde olduğuna inanıyoruz. Yılmaz’ın liderliğinde Brisa’nın sürdürülebilir büyüme, etkin finansal yönetim, yenilikçilik ve verimlilik odaklı stratejilerini daha da ileri taşıyacağına güvenimiz tam" dedi.

        Brisa CEO’su olarak göreve başlayan Vecih Yılmaz ise, "Brisa’yı bugün bulunduğu noktaya taşıyan yetkin insan kaynağımız, kurum kültürümüz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz sağlam iş birlikleri en büyük gücümüz. Bu sorumluluğu üstlenirken, Brisa’nın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda bu güçlü mirası daha da ileriye taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

        Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde, yüksek lisansını ise Galatasaray Üniversitesi’nde Finansal Ekonomi alanında tamamlayan Vecih Yılmaz, kariyerine Deloitte’ta başladı.

        2009 yılından itibaren Sabancı Topluluğu bünyesinde Sabancı Holding, Enerjisa Enerji ve Çimsa’da üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi. Ayrıca Kibar Grubu’nda finans liderliği rollerinde bulundu. Yılmaz, 2022 yılından bu yana Akçansa CEO’su olarak görev yapıyordu.

