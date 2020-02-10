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British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti

İngiliz hava yolları British Airways (BA),Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçen ticari uçuş gerçekleştirdi. New York-Londra uçuşları ortalama 6 saat 13 dakika sürüyor. British Airways sesten yavaş ticari uçuşlar için yeni bir rekor kırdı

British Airways Atlantik uçuşu
AA / HABERTURK.COM

BA'nın New York'ta John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'ndan kalkan uçağı, dün sabah 4 saat 56 dakika sonra Londra'da Heathrow Havalimanı'na indi.

Küresel uçuşları takip eden Flightradar24'e göre, bu, New York ile Londra arasında sesten yavaş ticari uçuşlar için yeni bir rekor oldu. Rekorda  uçağın Ciara Fırtınası sebebiyle esen sert rüzgarları arkasına alması etkili oldu. 

Daha önceki rekor, iki şehir arasını 5 saat 13 dakikada alan Norveç hava yolları Norwegian Air uçağına aitti.

SES HIZINDAN HIZLI UÇUŞTA REKOR 2 SAAT 52 DAKİKA

New York-Londra uçuşlarının ortalama 6 saat 13 dakika sürdüğü ifade ediliyor.

BA da Boeing 747 uçağıyla yapılan seferin süresini doğrularken, şirket için güvenliğin hızdan önce geldiğini vurguladı.

Uçuşları 2003 yılında durdurulan sesten hızlı Concorde uçakları, Atlantik'i ortalama 3 saatten biraz fazla sürede geçiyordu. Ancak 1996'da bir Concorde uçuşunda Atlantik 2 saaat 52 dakikada geçildi. 

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