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        Haberler Dünyadan Britney Spears avukat olacak - magazin haberleri

        Britney Spears avukat olacak

        Genç yaşta şöhreti elde edince hayalini kurduğu üniversite eğitimini alamayan Britney Spears, hukuk fakültesine yazılacağının sinyalini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2025 - 12:38 Güncelleme: 04.05.2025 - 12:39
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        Ünlü pop yıldızı Britney Spears, büyük bir kariyer değişikliğine gideceğine dair mesaj verdi.

        43 yaşındaki ABD'li şarkıcı, son dönemde Instagram sayfasında sıkça paylaştığı dans videolarına bir yenisini ekledi, ardından sildi. Kamera karşısında ekose desenli mini eteği, bikini üstü ve kısa beyaz bluzuyla dans ettiği videosunu, "Hukuk fakültesi, yeni bilgisayar... Bu yüzden rolüne uygun giyin" notuyla yayınladı.

        Britney Spears'ın hukuk eğitimi alacağına dair paylaşımı, ünlü şarkıcının Kim Kardashian'ın izinden gittiği şeklinde yorumlandı. Çünkü realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kardashian, 2018'den beri avukat olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyor. Bu yıl mart ayında, hukuk pratiği yapmak için gereken temel bir sınava girdi bildirilen Kardashian, bu hedefe ulaşmak için büyük bir adım atmış oldu.

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        Kim Kardashian'ın 2003'te ölen babası Robert Kardashian da bir avukattı ve O.J. Simpson'ın cinayet davasında onu savunmuştu.

        Britney Spears, genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanınca üniversiteye gitme fırsatını yakalayamadı. Bir gün gideceğine dair büyük umutları olan Spears, 18 yaşındayken E! News'e verdiği röporajda, "Üniversiteye gitmeyi gerçekten çok istiyorum. Müzik endüstrisinden bir süreliğine uzak kalmak iyi olurdu" demişti.

        Ancak Britney Spears, umduğu gibi yüksek öğrenim görme şansını elde edemedi. Şarkıcı Justin Timberlake ile dikkat çeken bir ilişki yaşadı ve 20'li yaşlarının başında Kevin Federline ile evlendi, iki oğlu oldu.

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        #Britney Spears
        #hukuk
        #avukat
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