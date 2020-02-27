Britney Spears videonun açıklamasını, “Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak. Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü” şeklinde yaptı.

“BİR ŞEYİ KIRDIĞINDA DAHA GÜÇLÜ İYİLEŞİR”

Britney Spears’ın sevgilisi Sam Asghari de olayı hastaneden bir fotoğraf paylaşarak duyurmuştu. Sevgilisi Spears için, “Bir şeyi kırdığında daha güçlü iyileşir, özellikle konu sen isen” notuyla paylaşmıştı.