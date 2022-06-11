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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraflar!

Sam Asghari ile dünyaevine giren Britney Spears, düğünden ilk fotoğrafları Instagram'dan paylaştı. Sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, "Yaptık, evlendik! Muhteşem bir gündü!" dedi

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  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    Britney Spears, nişanlısı Sam Asghari ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz ay bebeklerini kaybettiklerini açıklayan ve ardından, "O hazır olduğunda gelecek." diyen çift, mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    İLK FOTOĞRAFLAR

    Yaklaşık 100 kişinin katıldığı düğün töreninden ilk fotoğraflar paylaşıldı. Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte verdiği pozları Instagram hesabından yayınlarak, sevincini takipçileriyle paylaştı.
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    "EVLENDİK, MUHTEŞEM BİR GÜNDÜ"

    Spears, gönderisinde, "Yaptık, evlendik! Muhteşem bir gündü! Sabah çok gergindim. Panik atak geçirdim ve sonra toparladım. Evimizi tam anlamıyla bir rüya şatosuna dönüştüren ekip harikaydı. Tören bir rüyaydı ve parti daha da güzeldi. Düğünümüze bir sürü inanılmaz insan geldi ve ben hala şoktayım." ifadelerine yer verdi. Takipçileri Britney Spears'ın paylaşımlarını beğeni yağmuruna tuttu.
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    DÜĞÜNE ZORLA GİRMEYE ÇALIŞTI

    Ayrıca düğünde ilginç bir olay yaşanmıştı. Spears'ın eski eşi Jason Alexander, töreni basmıştı. Şarkıcının 2004’te 55 saat evli kaldığı Alexander, Los Angeles’ta düzenlenen düğünü engellemeye çalışmıştı. 
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

     

    GÖZALTINA ALINDI

    The Guardian'da yer alan detaya göre; O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Alexander, başka bir bölgede arama kaydı olduğu için de gözaltına alınmıştı.

    "O BENİM TEK EŞİM"

    Yaşananların ardından Jason Alexander’ın polise, "O benin ilk eşim, tek eşim... Düğünü durdurmak için geldim." dediği belirtilmişti. 
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    "İĞRENÇ DAVRANIŞI NEDENİYLE TUTUKLANDI"

    Britney Spears'ın avukatı Mathew Rosengart ise USA Today'e yaptığı açıklamada, "Jason Alexander, elleri kelepçeli olarak gözaltına alındı ​​ve iğrenç davranışı nedeniyle tutuklandı. Olması gerektiği gibi, yasaların en kapsamlı şekilde yargılanmasını sağlamak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum. Neyse ki Britney güvende..." şeklinde konuşmuştu. 
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    "KİMSENİN BİLMESİNİ İSTEMEDİM"

    Öte yandan daha önce Spears'a evlenme teklif etmek için aldığı yüzükle ilgili konuşan Sam Asghari, "Britney'nin zevkini bildiğim için süper büyük bir yüzük istemeyeceğini düşündüm. Ünlüler genelde milyon dolarlık yüzükler alıyor ve markalar bu yüzükleri promosyon amacıyla bedavaya veriyor ama ben aldığım yüzüğün bir şeyi temsil etmesini istiyorum." demişti.
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    "HER ŞEY BENİMLE ONUN ARASINDAYDI"

    Asghari, ayrıca, "Yüzüğü aldığım yer büyük bir şirketti ama her şeyi benim istediğim gibi yapmaya isteklilerdi. Gerçek bir prenses için, prenses kesimi bir yüzüktü. Dürüst olmak gerekirse, Britney'e evlenmek teklif etmeden önce bunu kimseye söylemedim. Kimsenin bilmesini ve herhangi bir şekilde müdahale etmesini istemedim, bu yüzden her şey benimle onun arasındaydı." şeklinde konuşmuştu.
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    "GÜNDE 60 DOLARLA GEÇİNİRDİK"

    Nişanlısıyla birlikteliğinden de bahseden ünlü isim, "Çok seyahat ediyoruz ve pahalı zevkleri olan bir kadınla ilişkim var ama ben de yaşam tarzımı onunkiyle birleştirmeye çalışıyorum. Bana kalsa seyahat etmeyi azaltırdık ve çok daha ucuz bir otelde kalırsak, muhtemelen günde 60 dolarla geçinirdik." demişti.
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    BABA OLMAK İSTİYORDU

    Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de dile getirmişti.

    Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum." demişti.
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    İLK EVLİLİĞİ 55 SAAT SÜRDÜ

    Britney Spears, daha önce iki kez evlenip, boşanmıştı. Jason Allen Alexander ile 2004'te yaptığı ilk evliliği sadece 55 saat sürmüştü.
  • Britney Spears ile Sam Asghari'nin düğününden ilk fotoğraf! - Dünyadan magazin haberleri

    2007'DE BOŞANDI

    Spears, ikinci evliliğini ise dansçı Kevin Federline ile yapmıştı. İkilinin bu birliktelikten Sean Preston ve Jayden adında iki erkek çocukları olmuştu. Çiftin 2004'te başlayan evliliği ise 2007'de "şiddetli geçimsizlik" sebebiyle sona ermişti.

    Spears, ayrılık sürecinde bunalıma girmiş ve kendisini alkol ile gece hayatına vermişti. Bu sebeple mahkeme, iki çocuğu babalarına verme kararı almıştı.

    Spears, ardından uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcının akıl ve ruh sağlığı ise ilerleyen süreçte eski günlerine geri dönmüştü.

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