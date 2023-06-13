Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir

Tuhaf olduğu yönünde eleştirilen gönderiler, 41 yaşındaki Britney Spears'ın kırılgan bir dönemden geçtiği, vasi kontrolü altındaki yıllarda ruhsal olarak zarar gördüğü ve belki de ilk kez vasiliğe yol açan mental sağlık sorunlarıyla boğuştuğu korkusuna neden oldu.