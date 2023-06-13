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Britney Spears'ın ailesi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir

Britney Spears'ın babası Jamie Spears ve eski eşi Kevin Federline, uyuşturucu kullandığını düşündükleri ünlü şarkıcının 2011'de hayatını kaybeden Amy Winehouse’la aynı trajik yolda ilerliyor olmasından korktuklarını açıkladı

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  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    Babası Jamie Spears'ın 13 yıllık vasiliğinin sona ermesinin, yeni bir mutluluk ve istikrar döneminin başlangıcı olacağını uman Britney Spears için son 18 ay zorlu geçti.
  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    Britney Spears, 2021'in kasım ayından bu yana, özgürlüğünü çoğu yarı çıplak olan son derece duygusal sosyal medya mesajlarından oluşan paylaşımlarıyla belgeliyor.
  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    Tuhaf olduğu yönünde eleştirilen gönderiler, 41 yaşındaki Britney Spears'ın kırılgan bir dönemden geçtiği, vasi kontrolü altındaki yıllarda ruhsal olarak zarar gördüğü ve belki de ilk kez vasiliğe yol açan mental sağlık sorunlarıyla boğuştuğu korkusuna neden oldu.
  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    Britney Spears hakkında, zor ve tehlikeli bir dönemden geçtiği kanısı yaygın. Ailesi, pop yıldızının 2011'de hayata veda eden Amy Winehouse ile aynı trajik yolda ilerliyor olmasından korkuyor. Eski eşi Kevin Federline ve babası Jamie Spears, şarkıcının uyuşturucu kullandığını ve ölebileceğini düşünüyor.
  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    "O BENİM ÇOCUKLARIMIN ANNESİ"

    2004 - 2007 arasında Britney Spears ile evli kalan 45 yaşındaki dansçı Kevin Federline, "Metamfetamin kullanıyor olabileceğinden endişeliyim. Birinin bunu kamuoyuna duyurması ve Britney’nin kendine gelmesi için dua ediyorum. Bu çok korkunç. O benim çocuklarımın annesi" diye konuştu.
  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    Britney Spears ve Kevin Federline, 17 yaşında Preston ve 16 yaşında Jayden adında iki oğlu var. Çocuklar, annelerinin evine uyuşturucu götürüldüğünü gördüklerini iddia ederek anneleriyle görüşmeyi reddediyor.
  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    "ÜZÜCÜ BİR HABER GELECEK DİYE KORKUYORUM"

    Britney Spears'dan aylık 40 bin dolar nafaka alan Kevin Federline, "Telefon her çaldığında, üzücü bir haber gelecek diye korkuyorum" dedi. Eski eş ayrıca, "Çocukların bir sabah uyandıklarında annelerinin aşırı doz almış aldığını duymalarını istemiyorum" ifadelerini kullandı.
  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    Britney Spears'ın babası Jamie Spears da kızının, trajik bir şekilde 27 yaşında ölen İngiliz şarkıcı Amy Winehouse ile aynı kaderi paylaşacağından endişe ettiğini söyledi. 
  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    Amy Winehouse, son yıllarında alkol ve uyuşturucu sorunu yaşıyordu. İngiliz şarkıcının ölüm nedeni de kayıtlara alkol zehirlenmesi olarak geçti.
  • Britney Spears'ın babası ve eski eşi endişeli: Sonu Amy Winehouse gibi olabilir - Magazin haberleri

    Babasının Britney Spears üzerindeki vasiliği sona erdikten sonra ünlü şarkıcı, Jamie Spears'ın üzerindeki baskılarını anlatmış, onu kendisine zorbalık yapmak ve hatta onu doğum kontrol hapı almaya zorlamakla suçlamıştı.

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Instagram

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