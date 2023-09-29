Polis Britney Spears’ın evine gittiğinde telsiz aracılığıyla evde bulunan güvenlik görevlisiyle konuştu. Güvenlik onlara ünlü şarkıcının iyi olduğunu ve ortada endişelenecek hiçbir şey olmadığını bildirdi. Britney Spears, polisleri eve sokmamış ve onlara kendini de göstermemişti. Polisler Spears’ın avukatıyla da görüştüler ve Grammy ödüllü şarkıcının iyi durumda olduğuna ve "zarar görmediğine" ikna olmaları için bunun "yeterli" bir teyit olduğunu düşündüler.

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Britney Spears daha önce de sergilediği bu tuhaf haller nedeniyle herkesi endişelendirmiş, onu sosyal medyada gören hayranları polis çağırıp ünlü şarkıcının evine yollatmıştı. Spears bunun üzerine küplere binerek "Fazla ileri gittiniz, beni rahat bırakın" açıklaması yapmıştı.

Bu yılın başlarında, Spears'ın sosyal medya hesabını kapatması ve hayranlarının onun hakkında endişelenmesi üzerine evine yine polis çağrılmıştı. Polis yine eve gitmiş ve ünlü şarkıcının tehlike altında olmadığını görüp geri dönmüştü. Spears bunun üzerine hayranlarına sosyal medya hesabından seslenerek "biraz fazla ileri gittiklerini ve mahremiyetinin ihlal edildiğini" yazarak sert tepki göstermişti.