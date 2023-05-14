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Sam Asghari dedikodulara son noktayı koydu

Sam Asghari, eşi Britney Spears ile birlikte çekilen fotoğrafını gözler önüne sererek ayrılık dedikodularını yalanladı

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  • Britney Spears'ın eşi Sam Asghari dedikodulara son noktayı koydu - Magazin haberleri

    Britney Spears ile Sam Asghari, 2022'nin haziran ayında evlenmişti. Çiftin aralarının bozuk olduğu öne sürülmüştü. İddialara göre; Asghari'nin film çekimi sırasında alyansını çıkarması dedikoduları alevlendirmişti.
  • Britney Spears'ın eşi Sam Asghari dedikodulara son noktayı koydu - Magazin haberleri

    DEDİKODULARA SON NOKTAYI KOYDU

    İkiliden söylentilere yanıt gecikmedi. Asghari, eşiyle birlikte verdikleri pozları sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Her şey yolunda" mesajını verdi.
  • Britney Spears'ın eşi Sam Asghari dedikodulara son noktayı koydu - Magazin haberleri

    "KİŞİSEL OLARAK O POZLARDAN HOŞLANMIYORUM"

    Öte yandan Asghari, geçtiğimiz aylarda Spears'ın yarı çıplak pozlarından hoşlanmadığını açık açık belirtmişti.

    Kişisel olarak eşinin yarı çıplak çekilen fotoğraflarını yayınlamasını onaylamadığını yazan Asghari, sözlerine yine de karısının hayatını kontrol edemeyeceğini eklemişti. Sam Asghari, eşinin dünyada bu tür içerik paylaştığı için zorbalığa uğrayan tek kişi olduğunu da ifade etmişti.

    Asghari'nin açıklamasının devamında şu satırlar yer alıyordu:

    Kişisel olarak bunları hiç yayınlamamasını tercih ederim. Ama ben kimim ki sürekli mikroskop altına alınmış ve hayatı boyunca kontrol altında tutulmuş birine kısıtlama getireyim.
  • Britney Spears'ın eşi Sam Asghari dedikodulara son noktayı koydu - Magazin haberleri

    "HERHANGİ BİR REKLAM FOTOĞRAFINDAN DAHA ÇIPLAK DEĞİL"

    Sam Asghari, ayrıca eşinin asla tamamen çıplak göründüğü fotoğraflar paylaşmadığını da savunmuştu. Yani ona göre; Spears'ın paylaşımlarının bu kadar abartılması için bir neden yok.

    Asghari, daha önce Spears'ın söz konusu paylaşımları hakkında, "Herhangi bir sabun ya da losyon reklamında görülebilecek kadar çıplak pozlar" yorumunu yapmıştı.
  • Britney Spears'ın eşi Sam Asghari dedikodulara son noktayı koydu - Magazin haberleri

    "BEN BU DÜNYAYA ÇIPLAK DOĞDUM"

    Spears da 2022'nin ağustos ayında neden bu tarz paylaşımlar yaptığının nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

    Her neyse, bahse girerim vücudumu neden şimdi teşhir ettiğimi merak ediyorsunuzdur... Çünkü bu dünyaya çıplak doğdum ve dürüst olmak gerekirse bunun ağırlığının omuzlarımda olduğunu ve kendimi bu şekilde görmemi sağladığını hissediyorum!

    Kendimi daha hafif bir şekilde görmek istedim... çıplak... doğduğum gibi ve çekim yaparken fotoğraflarıma dönüp baktığımda kendimi en saf halimle görmenin sağladığı psikoloji farklı... Acının, incinmenin, gözyaşlarının ve ağır yüklerin "ben" olmadığımı kanıtlıyor. Ben bir kadınım; kendine en saf haliyle bakmaya ihtiyaç duyan güzel, hassas bir kadınım!

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