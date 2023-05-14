"BEN BU DÜNYAYA ÇIPLAK DOĞDUM"



Spears da 2022'nin ağustos ayında neden bu tarz paylaşımlar yaptığının nedenini şu sözlerle açıklamıştı:



Her neyse, bahse girerim vücudumu neden şimdi teşhir ettiğimi merak ediyorsunuzdur... Çünkü bu dünyaya çıplak doğdum ve dürüst olmak gerekirse bunun ağırlığının omuzlarımda olduğunu ve kendimi bu şekilde görmemi sağladığını hissediyorum!



Kendimi daha hafif bir şekilde görmek istedim... çıplak... doğduğum gibi ve çekim yaparken fotoğraflarıma dönüp baktığımda kendimi en saf halimle görmenin sağladığı psikoloji farklı... Acının, incinmenin, gözyaşlarının ve ağır yüklerin "ben" olmadığımı kanıtlıyor. Ben bir kadınım; kendine en saf haliyle bakmaya ihtiyaç duyan güzel, hassas bir kadınım!