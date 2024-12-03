Britney Spears resmen bekar! Doğum gününde Sam Asghari ile boşanma davası sonuçlandı

AYRILSA DA EŞİNİN KİRASINI ÖDEMEYE DEVAM ETTİ

Boşanma belgelerine göre Britney Spears, evden taşınmasından bu yana Sam Asghari'nin kirasını ödedi. O zamandan beri Asghari, Brooke Irvine ile yoluna devam ederken, Spears ise eski çalışanı Paul Richard Soliz ile kısa süreli bir ilişki yaşadı.

Sam Asghari, Ağustos 2023'te 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle Britney Spears'a dava açmıştı. Asghari'nin dava açmasından kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı, boşanma konusundaki sessizliğini bozmuş ve "biraz şoke olduğunu" itiraf etmişti.