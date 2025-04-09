Britney Spears, sevgilisi Paul Richard Soliz'den ikinci kez ayrıldı

Aşk hayatında dikiş tutturamayan Britney Spears, Sam Asghari'den boşanmasının ardından birlikteliğe başladığı Paul Richard Soliz'den ikinci kez ayrıldı. 43 yaşındaki ABD'li pop yıldızı, geçtiğimiz yıl erkek arkadaşıyla ayrıldığını duyurmuş, "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" demişti. Ancak bu yıl Sevgililer Günü'ne yakın bir zamanda ilişkisine kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Sevgililer Günü'nden hemen sonra 37 yaşındaki erkek arkadaşı ile birlikte California'da otomobilin içinde fotoğraflanmıştı.

Ancak TMZ, şarkıcının yakınlarına dayandırdığı haberinde, Spears ile Soliz arasında bu defa her şeyin tamamen bittiğini belirtti. Spears'ın yakınlarına göre Soliz, birlikte yaşadıkları şarkıcının evinden tüm eşyalarını aldı.

REKLAM

İlk olarak 2023'te Spears, Soliz'i yardımcısı olarak işe aldığında tanıştılar ve birliktelik yaşamaya başladılar. Spears, geçen yıl mayıs ayında Los Angeles'taki bir otelde çıplak halde ve battaniyeye sarılı olarak dışarıda görüntülendiğinde, Soliz ile birlikteydi. İkilinin o gece bir kavgaya tutuştukları, Spears'ın sinir krizi geçirdiği söylenmişti.