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        Haberler Dünyadan Britney Spears sevgilisinden ayrıldı: Asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım - magazin haberleri

        Britney Spears sevgilisinden ayrıldı: Asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım

        Britney Spears, çocukları için nafaka ödemeyen dokuz çocuklu bir baba olduğu ortaya çıkan sevgilisi Paul Richard Soliz'den ayrıldığını açıklarken "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:36
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        Britney Spears, erkek arkadaşı Paul Richard Soliz'den ayrıldığını açıkladı. 42 yaşındaki ABD'li pop yıldızı, Instagram'da kendini 'bekar' ilan etti.

        Spears, 42,2 milyon takipçisiyle paylaştığı ve daha sonra sildiği paylaşımında, "Yaşadığım sürece asla başka bir erkekle birlikte olmayacağım" dedi.

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        Son birkaç aydır Soliz'le birlikte olduğu bilinen Spears, daha önce paylaştığı bir Instagram hikayesinde Soliz'i paparazzilerle çalışmakla suçlamıştı.

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        DOKUZ ÇOCUKLU BİR BABA

        Mayıs ayında Daily Mail gazetesi, Soliz'in en az dokuz çocuk babası olduğunu ve nafaka için annelerinin yanı sıra Los Angeles Çocuk Nafaka Hizmetleri Departmanı tarafından takip edildiğini ortaya çıkarmıştı.

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        "BRITNEY SPEARS İÇİN ÇOCUKLARINI İHMAL EDİYOR"

        36 yaşındaki Nicole Mancilla, Soliz'in kendisini Britney Spears ile aldattığını, kendisinin beş çocuğunun ve başka kadınlardan olan diğer çocuklarının nafakalarını ödemediğini söylemişti.

        Mancilla, "O evliydi ve şimdi çocuklarını reddediyor. Britney Spears için çocuklarını ihmal ediyor" demişti.

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        OLAYLI GECE

        Bu iddiadan birkaç gün sonra Spears, kaldığı otelden erkek arkadaşıyla yaşadığı iddia edilen tartışmanın ardından çıplak halde çıkarılmış, ambulans çağrılmıştı. Sinir krizi geçirdiği iddia edilen Spears, sadece ayak bileğini burktuğunu söylemişti.

        #Britney Spears
        #sevgili
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