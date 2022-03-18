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Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, sosyal meyda detoksuna girdi. Daha önce de Instagram hesabını kapatıp açan Spears, takipçilerine bir kez daha veda etti

HABERTURK.COM
  • Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

    Amerikalı şarkıcı Britney Spears, sosyal medyada adeta ortadan kayboldu. 40 yaşındaki pop yıldızının hesabına ulaşamayan hayranları, Spears'ın sosyal medya hesabını kapattığını fark etti.
  • Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

    DAHA ÖNCE DE BENZER DAVRANIŞTA BULUNMUŞTU

    Geçtiğimiz yıl eylül ayında da benzer bir davranışta bulunan Britney Spears, bir hafta sonra hesabını aktif hale getirerek yaklaşık 5 yıldır aşk yaşadığı Sam Asghari ile nişanlandığını duyurmuştu.
  • Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

    Babası James Spears ile yaşadığı zorlu dava süreci ve #FreeBritney akımının sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında özgürlüğüne kavuşması, şarkıcının bir süre sosyal medyaya ara vermek isteme sebeplerinden biri olarak görülüyor.  
  • Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

    40 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan yıldızın hesabının sosyal medya platformu tarafından değil, kendisi tarafından silindiği belirtildi. Şarkıcının resmi Twitter ve Facebook sayfaları ise hala aktif.
  • Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

    KIZ KARDEŞİNE SİTEM ETMİŞTİ

    Öte yandan vasiliğin sona ermesine rağmen Britney Spears, sosyal medyadan bu süreçte kendisine destek olmayan kız kardeşine yönelik sitem dolu paylaşımlarda bulunmuştu.

    Ünlü şarkıcının kız kardeşi Jamie Lynn, Britney Spears dahil olmak üzere birçok konudan samimi bir şekilde bahsettiği 'Anlatmam Gereken Şeyler' (Things I Should Have Said) başlıklı yeni bir anı kitabı yayımlamıştı. Kitap ABD'de ulusal çapta en çok satanlar arasına girmişti.
  • Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

    Bunun üzerine Britney Spears, paylaştığı iğneleyici Instagram gönderisinde kendisinin adı üzerinden para kazandığı gerekçesiyle kız kardeşi Jamie Lynn'i sert biçimde eleştirmişti.
  • Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

    "SAÇMALIK!"

    Spears, "Kitabının zamanlaması inanılmazdı Jamie Lynn. Özellikle de tüm dünyanın, bana gerçekten ne yapıldığına dair hiçbir fikri olmadığını bilirek! Sen dahil bütün ailem bilmediğinizi söylüyorsunuz, saçmalık!" demişti.
  • Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

    "YALAN SÖYLÜYORSUN!"

    Ünlü şarkıcı, gönderisinde ayrıca "Şimdi kitap satıp, saçma sapan konuşmaya cüret ediyorsun ama yalan söylüyorsun. Keşke bir yalan dedektörü testine girsen de tüm bu kitleler benim hakkımda söylediğin kuyruklu yalanları görse!" ifadelerini kullanmıştı.

    Spears, daha sonra şu sözleri eklemişti:

    Keşke her şeye gücü yeten Tanrı gelip tüm dünyaya yalan söylediğini ve benim üzerimden para kazandığını gösterse. Sen bir pisliksin, Jamie Lynn.
  • Britney Spears sosyal medyada yine ortadan kayboldu!

    İHTARNAME GÖNDERMİŞTİ

    Britney Spears, daha önce de kız kardeşine yeni anı kitabı üzerine bir ihtarname göndermişti. Şarkıcının avukatı, Jamie Lynn'i ünlü şarkıcıyı sömürmekle suçlamıştı.

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