"YALAN SÖYLÜYORSUN!"

Ünlü şarkıcı, gönderisinde ayrıca "Şimdi kitap satıp, saçma sapan konuşmaya cüret ediyorsun ama yalan söylüyorsun. Keşke bir yalan dedektörü testine girsen de tüm bu kitleler benim hakkımda söylediğin kuyruklu yalanları görse!" ifadelerini kullanmıştı.

Spears, daha sonra şu sözleri eklemişti:

Keşke her şeye gücü yeten Tanrı gelip tüm dünyaya yalan söylediğini ve benim üzerimden para kazandığını gösterse. Sen bir pisliksin, Jamie Lynn.