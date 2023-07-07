Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Britney Spears, darbenin "neredeyse onu yere serdiğini" ve buna "hazırlıklı olmadığını" ekledi.

Britney Spears ise Wembanyama'yı arkadan tuttuğu iddiasını reddetti. Spears, oyuncunun kim olduğunu anladıktan sonra başarılarından ötürü tebrik etmek yanına giderek "omzuna basitçe dokunduğunu" iddia etti.

19 yaşındaki NBA yıldızı Victor Wembanyama konuyla ilgili açıklamada bulunurak arkası dönükken Britney Spears'ın kendisini tutmaya çalıştığını, bunun da güvenlik ekibini harekete geçirdiğini belirtti.

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"KALABALIĞIN ÖNÜNDE YÜZÜME YAPIŞTIRDI"

Britney Spears, konuyla ilgili şunları söyledi: Sadece omzuna dokundum. Ardından güvenlik görevlileri kalabalığın önünde yüzüme yapıştırdı. Neredeyse beni yere düşürüyor ve gözlüğümün yüzümden düşmesine neden oluyordu.

Britney Spears bu hikâyeyi "dünyayla paylaşmak için çok utanç verici" olarak nitelendirdi ve onlarca yıldır hayranlarının akınına uğramasına rağmen güvenlik ekibinin hiç kimseye saldırmadığını söyledi.