"BU KEZ DAHA KOLAY OLUR SANMIŞTIM"

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi bulunan Brooke Shields, Kuzey Carolina'da okuyan kızı Rowan'ın gidişini kabullenmenin kolay olmadığını belirtti.

Shields, kızının bu yıl ikinci sınıfta olduğunu hatırlatarak, "İkinci seferinde bunun daha kolay olacağını düşünmüştüm. Çünkü o bir süredir bizden uzakta..." ifadelerini kullandı.