"DİKKATİM DAĞILDI"

55 yaşındaki Brooke Shields, talihsiz kazayı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında anlatmıştı. Formunu korumak için düzenli olarak spor yaptığını söyleyen Shields, şu ifadeleri kullanmıştı:

Her gün kullandığım o denge tahtalarından birinin üzerindeydim. Bu, yapmayı sevdiğim bir şey. Bunu Instagram için yaparken bir anda aptalca dikkatim dağıldı, havaya uçtum ve düştüm.