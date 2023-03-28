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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Brooke Shields: Michael Jackson, beni tuttu ve öpmek istedi

Brooke Shields, 2009'da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın bir dönem kendisiyle aşk yaşadığına yönelik açıklaması hakkında ilk kez konuştu: Beni tuttu ve öpmek istedi

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  • Brooke Shields, Michael Jackson sessizliğini bozdu: Beni tuttu ve öpmek istedi - Magazin haberleri

    Brooke Shields, 25 Haziran 2009'da hayatını kaybeden şarkıcı Michael Jackson ile aralarındaki yakın arkadaşlığı anlattı. Shields, o dönem meslektaşı Dean Cain'le beraber olmasına rağmen 1993'te Jackson'ın, kendisiyle bir ilişki yaşadığını açıklaması hakkında ilk kez konuştu. 
  • Brooke Shields, Michael Jackson sessizliğini bozdu: Beni tuttu ve öpmek istedi - Magazin haberleri

    Brooke Shields'ın hayatını anlatacak olan belgesel, 3 Nisan'da yayınlanacak.  57 yaşındaki Shields, öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brooke Shields, The Sunday Times'a verdiği röportajda Michael Jackson'ın kendisiyle aşk yaşadığı yönündeki iddialarına açıklık getirdi. Jakcson, canlı bir televizyon yayınında Oprah Winfrey'e Brooke Shields'ın kendisinin kız arkadaşı olduğunu söylemişti. .
  • Brooke Shields, Michael Jackson sessizliğini bozdu: Beni tuttu ve öpmek istedi - Magazin haberleri

    "NORMAL BİR YAŞAM SÜRMEYE ÇALIŞIYORUM"

    Brooke Shields, bu konuyla ilgili olarak "Onu aradım, 'Bunu yapmak zorunda olman biraz acınası. Normal bir yaşam sürmeye çalışıyorum, beni deliler kasabasına sürükleyemezsin' dedim" ifadelerini kullandı. Shields, bu sözlerine Jackson'ın gülüp geçtiğini dile getirdi. 

    "Hiç randevuya çıktılar mı veya öpüştüler mi?", diye sorulduğundaysa Brooke Shields şöyle dedi: Hayır. Bir defasında arabadaydık, kameralar vardı, beni tuttu ve öpmek istedi ama ben 'Hayır, dur. Biz sadece arkadaşız ve senin bana arkadaşın olarak ihtiyacın var" dedim.
  • Brooke Shields, Michael Jackson sessizliğini bozdu: Beni tuttu ve öpmek istedi - Magazin haberleri

    Brooke Shields, daha sonra "Diğer aktrislerin onun peşinden koştuğu ilk günleri hatırlıyorum ve Michael değişiminden önce bir bakıma tatlıydı ama bu aklımın ucundan bile geçmedi" ifadelerini kullandı.

    Brooke Shields ile Michael Jackson 1981'de, oyuncu 13 ve şarkıcı 20 henüz yaşındayken arkadaş olmuştu. İkili, sık sık birbirlerinin eşi olarak ödül törenlerine katılıyordu.
  • Brooke Shields, Michael Jackson sessizliğini bozdu: Beni tuttu ve öpmek istedi - Magazin haberleri

    "HERKESLE ALAY EDEBİLİYORDUK"

    Brooke Shields, ayrıca "O çok ünlüydü, ben de çok ünlüydüm ve küçük çocuklar gibi herkesle alay edebiliyorduk" dedi.

    Michael Jackson, 1993 ile 2005 yılları arasında çocuğun cinsel istismarı ve çocuk taciziyle ilgili birden fazla suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.
  • Brooke Shields, Michael Jackson sessizliğini bozdu: Beni tuttu ve öpmek istedi - Magazin haberleri

    2005'te yargılanan Michael Jackson hakkında, aralarında çocuk tacizi, kaçırma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma ve gaspın da bulunduğu 10 suç için iddianame hazırlansa da şarkıcı daha sonra beraat etmişti. Jackson, 2009'da 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Suçlamalar hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Brooke Shields, "bu konuda ne düşüneceğini bilmediğini" çünkü "bunun inanılması çok zor" bir şey olduğunu söyledi.
  • Brooke Shields, Michael Jackson sessizliğini bozdu: Beni tuttu ve öpmek istedi - Magazin haberleri

    "KEŞKE GERÇEĞİ BİLSEYDİM"

    Brooke Shields şöyle ekledi: Keşke gerçeği bilseydim. O zaman bu anlatıyı kafamda nasıl yapılandıracağımı çözebilirdim. Ama sanırım bütün dünya gibi ben de şoke oldum.
  • Brooke Shields, Michael Jackson sessizliğini bozdu: Beni tuttu ve öpmek istedi - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Brooke Shields, ABD'li film yönetmeni Christ Henchy ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Çiftin Rowan Francis (19) ve Grier Hammond (16) olmak üzere iki çocuğu var.

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Mega, Splash News

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