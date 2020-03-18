Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in 4 oyuncusu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Kimlikleri saklı tutulan basketbolculardan birinin belirtileri gösterdiği, 3'ünde ise semptom görülmediği bilgisi verildi. Sağlık ekibinin gözetimindeki 4 oyuncunun da kendisini tecrit altına aldığı belirtildi.

KEVIN DURANT AÇIKLADI!

Brooklyn Nets oyuncuların ismini gizli tutmasına rağmen Kevin Durant, koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu! Athletic'e konuşan yıldız basketbolcu "Herkes dikkatli olsun ve kendini izole etsin. Bu durumu atlatacağız" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE ÜÇ VAKA AÇIKLANMIŞTI

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı daha önce 3 olarak açıklanmıştı. Gobert'in yanı sıra Fransız basketbolcunun takım arkadaşı Donovan Mitchell ve Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump bugün yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili mümkünse evden çalışılması, buna imkanı olmayanların ise kendilerini koruması için çaba göstermesi çağrısı yapmıştı. ABD'de yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 4 bin 661'e, can kaybı ise 85'e yükselmişti.