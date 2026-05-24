        Bruce Willis'in kızı, babasının kişiliğinin nasıl değiştiğini anlattı

        Bruce Willis'in kızı, babasının kişiliğinin nasıl değiştiğini anlattı

        Bruce Willis'in eski eşi Demi Moore'dan olan en büyük kızı Rumer, babasının hastalıkla birlikte değişen kişiliğini anlatırken, tatlı bir tavır geliştirdiğini söyledi

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 15:10
        "Hastalık babamı değiştirdi"

        Rumer Willis, babası Bruce Willis'in demansla (bunama) birlikte değişen durumunu anlattı. Babasının hastalıkla verdiği mücadele sırasında tatlı bir tavır geliştirdiğini söyleyen Rumer, "Onu görmeye gidebildiğim için çok minnettarım" ifadesini kullandı. Bir podcast yayınına katılan 37 yaşındaki Rumer, "Şimdi her şey farklı olsa da çok minnettarım" diye ekledi.

        71 yaşındaki babası için, "Bir tatlılık var. O her zaman böyle maço bir adamdı. Kırılgan kelimesi doğru değil ama, belki de Bruce Willis olmanın ona bir şekilde izin vermediği bir hassasiyet var" ifadesini kullandı.

        Bruce Willis, kızları Scout ve Tallulah ile birlikte
        Rumer Willis, babasına frontotemporal demans (FTD) teşhisi konana kadar bu ilerleyici nörolojik hastalığın ne kadar yaygın olduğu konusunda hiçbir fikri olmadığını belirtti.

        Rumer ayrıca, "Bu bana çok garip geliyor. Şimdi birçok insan yanıma gelip 'Amcamda FTD vardı. Babamda da bu vardı' diyor" şeklinde konuştu.

        Emma Heming - Bruce Willis
        Rumer, Bruce Willis ile eski eşi Demi Moore'un en büyük çocuğu. Willis ile 2000 yılında boşandığı 63 yaşındaki Moore'un ayrıca 34 yaşında Scout ve 32 yaşında Tallulah adında iki kızı daha bulunuyor. Bruce Willis'in ayrıca şu anki eşi Emma Heming ile de 14 yaşında Mabel ve 12 yaşında Evelyn adında iki kızı var.

        Aksiyon yıldızının mart ayındaki doğum gününde Demi Moore, sosyal medyadan duygusal bir mesaj paylaşarak, "Tek ihtiyacın olan sevgi. Mutlu yıllar" diye yazdı.

        Bruce Willis'in eski eşi ve şimdiki eşi sık sık bir araya geliyor
        Aile, 2022'de Willis'in afazi teşhisi konulmasının ardından oyunculuktan emekli olduğunu duyurmuştu. Yaklaşık bir yıl sonra, oyuncunun hastalığı frontotemporal demans (FTD) olarak güncellenmişti. Aile o dönemde yaptığı açıklamada, "Bu acı verici olsa da, nihayet net bir teşhis konulması bir rahatlama" diyerek, hastalığı "herkesi etkileyebilecek acımasız bir hastalık" olarak nitelendirmişti.

        Bruce Willis, kızı Rumer ile...
