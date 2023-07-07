Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        BSMV nedir ve ne anlama geliyor? BSMV oranı yükseldi mi, yüzde kaç zamlandı?

        BSMV oranı yükseldi. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi anlamına gelen ve milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamayı ve yeni oranın yüzde kaç olduğuna dair bilgileri bir araya getirdik...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 11:16
        1

        492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50 artırıldı. Söz konusu gelişmenin ardından BSMV oranı da merak konusu oldu. İşte, konuyla ilgili tüm bilgiler ve BSMV'ye dair ayrıntılar...

         

        2

        RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI: YÜZDE 15...

        Cumhurbaşkanlığının tüketici kredilerindeki BSMV oranına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bankalar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılmak üzere faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden yüzde 10 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 15'e çıkarıldı.

        3

        BSMV NEDİR?

        BSMV'nin ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için açılımına bakmak gerekir. Açılımı ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'dir. Banka işlemleri ile sigorta işlemlerinin vergilendirilmesi olarak da bir tanımlama yapılabilir. Bu vergi banka ve sigorta başta olmak üzere yapılabilecek tüm genel finansal işlemlerin vergilendirilmesini amaçlamaktadır.

        4

        BSMV vergisinin temeli ise 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'na dayanmaktadır. Bankaların hem banka hem de sigorta işlemleri ile elde etmiş oldukları komisyon, faiz ve ücret gelirleri üzerinden alınan bir vergi türüdür. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin poliçelerinde göstermiş oldukları primler üzerinden de alındığı söylenebilir. %5 oranında alınmaktadır. Yürürlüğü ilk giriş tarihi 1986 yılıdır.

        5

        BSMV KESİLEN BANKA VE SİGORTACILIK İŞLEMLERİ

        BSMV kapsamına giren birtakım işlemlerden devlete ödenmek üzere çeşitli kesintiler yapılmaktadır. Bu kesintilerin yapılabildiği işlemler arasında şunlar yer alır:

        Kredi ve kredi kartlarına işletilen tüm faiz türleri

        Vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faizler

        Hisse senetlerinden hem alış hem de satış komisyonları

        Satın alınan döviz çeşitlerinin tutarları

        EFT ve havale için ödenen ücretler

        Hesapların işletilme ücretleri

        Kredi kartlarına ödenen aidatlar

        Sigorta primleri

        Gibi işlemler üzerinde bahsi geçen vergilendirme işlemleri yapılmaktadır.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zampuan!
        Zampuan!
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Depremzedelere inşaat hibesi
        Depremzedelere inşaat hibesi
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        "İklim değişikliği kontrolden çıktı!"
        "İklim değişikliği kontrolden çıktı!"
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Genç kadın 32 metreden düştü!
        Genç kadın 32 metreden düştü!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!
        Tüm faaliyetlerini durdurdu
        Tüm faaliyetlerini durdurdu