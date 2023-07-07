492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 50 artırıldı. Söz konusu gelişmenin ardından BSMV oranı da merak konusu oldu. İşte, konuyla ilgili tüm bilgiler ve BSMV'ye dair ayrıntılar...

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI: YÜZDE 15... Cumhurbaşkanlığının tüketici kredilerindeki BSMV oranına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bankalar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılmak üzere faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden yüzde 10 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 15'e çıkarıldı.

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BSMV NEDİR?



BSMV'nin ne olduğunu tam olarak anlayabilmek için açılımına bakmak gerekir. Açılımı ise Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'dir. Banka işlemleri ile sigorta işlemlerinin vergilendirilmesi olarak da bir tanımlama yapılabilir. Bu vergi banka ve sigorta başta olmak üzere yapılabilecek tüm genel finansal işlemlerin vergilendirilmesini amaçlamaktadır.