Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında yer alacak diziler, filmler ve yarışma programları televizyon kanalları tarafından paylaşıldı. 26 Şubat Cumartesi akşamı TV yayın akışı listelerine göre Güldür Güldür Show, Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Son Nefesime Kadar, Kaderimin Oyunu, Gönül Dağı, Survivor All Star ve Gönül Dağı gibi pek çok dizi, program ve film televizyon ekranlarında olacak. İşte Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV TRT 1, TV8 yayın akışı...