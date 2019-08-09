İŞKUR, meslek sahibi olmak veya kendini geliştirmek isteyenlere yönelik aktif işgücü programları ve kurslar düzenliyor. Bu kapsamda işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar uyguluyor. Son olarak bu yıl üniversite öğrencisi gençlere yönelik sosyal çalışma programı uygulanmaya başlandı.

İŞKUR’un düzenlediği eğitim ve kurs faaliyetlerine katılanlara, yol, yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları için günlük 20 lira ile 85 lira arasında değişen tutarlarda harçlık ödeniyor.

İşbaşı eğitim programlarına katılan işsizler, mesleki kabiliyetlerini geliştirirken, çalıştıkları iş yerlerinde kendilerini tanıtma fırsatı da elde ediyorlar. İşbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay sürüyor.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama alanlarında 18-29 yaş arası gençler için düzenlenen işbaşı eğitim programları 9 aya kadar çıkıyor. Katılımcılar, haftada 6 gün ve günde 5-8 saat arasında çalışıyorlar.

İşbaşı eğitim programına katılanlara, zaruri giderlerini karşılamaları için günlük 77.70 TL harçlık veriliyor. Ayda 26 gün programa katılanlara 2 bin 20 liraya kadar harçlık ödeniyor. Günlük ödeme tutarı öğrenciler için 58.27, işsizlik ödeneği alanlar için 38.85 lira düzeyinde bulunuyor. Ayda 26 gün programa katılan öğrencilere bin 515 lira, işsizlik maaşı alırken programa katılanlara ise ayda 1.010 TL’ye kadar harçlık veriliyor.

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama alanlarında işbaşı eğitim programına katılan ve öğrenci olmayan kişilere ise günlük 85 liradan, 26 gün için 2 bin 210 liraya kadar ödeme yapılıyor.

Program süresi boyunca katılımcıların genel sağlık sigortası (GSS) prim giderleri karşılanıyor. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri ödeniyor.

ANNELERE 2.420 TL

Sanayi sektöründeki işbaşı eğitim programına katılan ve 2-5 yaş arasında çocuğu bulunan annelere, günlük harçlığın yanı sıra program boyunca aylık 400 lira bakım desteği veriliyor. İmalat sanayiinde düzenlenen işbaşı eğitim programına katılan bir anne bu yıl için 6 ay boyunca aylık 2 bin 20 TL harçlık ve 400 TL bakım desteği olmak üzere her ay 2 bin 420 lira alabiliyor.

PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR?

İşbaşı eğitim programlarına katılabilmek için İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. Emekliler programa katılamıyor. Sosyal yardım, engelli maaşı, dul ve yetim aylığı alanlar ile tarımsal faaliyette bulunanlar, isteğe bağlı sigortalılar programlara katılabiliyor. İşbaşı eğitim programına katılacaklarda aranan şartlar şöyle:

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak (Anne, baba ve çocuklar birinci derece; dede, nine, torun ve kardeşler ikinci derece akraba olarak kabul ediliyor)

Emekli olmamak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde, programa başvuran işverenin yanında çalışmamak

Program başlangıcından önceki son bir ayda sigortalı olarak çalışmamak

İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Bu şartları sağlayan ve programa devam etmelerine okulları açısından engel bulunmayan öğrenciler de programlara katılabiliyor.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI

İŞKUR bu yıl ilk defa üniversite öğrencilerine yönelik sosyal çalışma programı başlattı. Öğrenciler, program kapsamında kamu kurumlarının toplumsal faydası yüksek işlerine katılarak mesleki niteliklerini geliştirebiliyorlar. Sosyal çalışma programlarına 18 yaşını tamamlamış bütün lisans, ön lisans öğrencileri katılabiliyor. Ancak açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamıyor. Sadece yaz tatillerinde gerçekleştirilen sosyal çalışma programları, her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 3 ay süreyle düzenlenecek.

Öğrenciler, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve spor hizmetlerinin desteklenmesi gibi programlara katılabiliyorlar.

Haftada 3 gün süren programa katılan öğrencilere bu yıl için günlük 67 lira ödeniyor. Programlar 42 güne kadar çıkabiliyor.

Gençler, programa katıldıkları günlerde sigortalı gösteriliyorlar. Bu sigorta, staj sigortasından farklı olarak, öğrencilerin emekliliklerine sayılıyor.

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI

Yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrencilerin de katılabildiği mesleki eğitim kursları 160 güne kadar çıkabiliyor. Kursiyerlere günlük 30 TL ile 50 TL arasında ödeme yapılıyor. Çocuğu 2-5 yaş arasında olan kursiyer annelere de aylık 400 lira bakım desteği sağlanıyor.

NEREYE BAŞVURULUR?

İşbaşı eğitim programlarına ve mesleki eğitim kurslarına katılmak için her ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine başvurmak gerekiyor. Başvuruda bulunanlara öncelikle iş ve meslek danışmanlığı hizmeti veriliyor. Daha sonra işbaşı eğitim programlarına ve kurslara alınıyorlar. Her zaman başvuru yapmak mümkün bulunuyor.