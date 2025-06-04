SHOW TV'nin bayram programları arasında yer alan 'Eltilerin Savaşı', 'Güldür Güldür Show', 'Nasipse Olur' ve daha fazlası bayram boyunca izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

Bayramın birinci günü; Türk komedi filmlerinin en sevilenlerinden 'Eltilerin Savaşı', 'Bizans Oyunları: Game of Bizans' izleyicilere keyifli ve neşeli anlar sunacak.

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Bayramın ikinci günü; birbirinden eğlenceli skeçleriyle kahkaha tufanı estirecek 'Güldür Güldür Show' ve Yeşilçam'ın en sevilenlerinden 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar' izleyicilerle buluşacak.

Bayramın üçüncü günü; Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri 'Kapıcılar Kralı' ve 'Gerzek Şaban' izleyenleri doyasıya güldürecek.

Bayramın dördüncü günü ise; Kemal Sunal'ın efsanevi filmlerinden 'Sakar Şakir' kahkaha fırtınası koparacak; hemen ardından izleyiciler 'Nasipse Olur' ile romantik komedinin tadına varacak.