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        Haberler Sağlık Bu belirtiler B12 eksikliğine işaret! - Haberler | Sağlık Haberleri

        "B12 vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir"

        B12 vitamini eksikliği durumunda uyuşma, karıncalanma, halsizlik, yorgunluk ve ciltte solgunluk gibi şikayetler görülebileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan Çiftçi, "Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez yapı taşlarından birini B12 vitamini oluşturuyor. Sinir sistemi ve kan hücrelerinin oluşumundan kalp sağlığına kadar birçok hayati işlevde rol oynayan bu vitamin, eksikliğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:01 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:01
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        B12 vitaminin sinir sistemi ve kan hücrelerinin oluşumunda kritik rol oynadığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Mercan Çiftçi, DNA sentezinde de önemli bir görev üstlendiğini ifade etti. “B12 vitamini eksikliği durumunda uyuşma, karıncalanma, halsizlik, yorgunluk ve ciltte solgunluk gibi şikayetler görülebilir” diyen Dr. Çiftçi, dilde acıma ve büyüme gibi belirtilerin de bu eksikliğe işaret edebileceğini söyledi.

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        "B12 EKSİKLİĞİ ÖZELLİKLE SİNİR SİSTEMİNE ZARAR VERİR"

        Çiftçi, “B12 eksikliği özellikle sinir sistemine zarar verir. Anemiye yol açarak kansızlık, homosistein artışına bağlı kalp hastalıkları gibi sorunlara neden olabilir. Ayrıca B12 fazlalığı, gereksiz yüksek doz kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ancak yüksek değerler altta yatan karaciğer hastalığı, siroz veya lösemi gibi ciddi hastalıkların habercisi de olabilir” dedi.

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        B12’nin doğal olarak hayvansal ürünlerde bulunduğunu ifade eden Çiftçi, “Kırmızı et, beyaz et, somon gibi balık türleri, süt ürünleri ve yumurta B12 açısından zengindir. Ancak B12 vitamini bitkisel kaynaklı olmadığı için vegan bireylerde eksiklik riski daha yüksektir. Bu nedenle veganların takviye kullanması ya da B12’den zenginleştirilmiş ürünleri tercih etmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

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        ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

        Tahlil yapılmadan B12 tedavisine başlanmaması gerektiğini belirten Çiftçi, “Hafif eksikliklerde yalnızca beslenme düzenlemesi yeterli olabilirken, orta düzeyde eksikliklerde ağızdan alınabilecek ilaçlar tercih edilir. Ciddi eksikliklerde ise enjeksiyon tedavisi gerekebilir. Her durumda tedavi planı, hastanın bireysel durumuna göre doktor tarafından yapılmalıdır.

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        Özellikle B12 düzeyi düşüklüğü şikayetlerinde ilk adım, mutlaka tahlillerle doğru tanı koymaktır. Hastalar B12 düzeyine ilişkin herhangi bir şikayeti olduğunda mutlaka bir doktora başvurmalı. Erken teşhis, sinir sistemi ve genel sağlık açısından hayati önem taşır” dedi.

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