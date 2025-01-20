Vitaminler işlevleri yerine getirebilmek için yeteri kadar vücuda alınmadığında yetersizlikleri ortaya çıkabilir. B grubu vitaminleri de temel yaşamsal fonksiyonlarda yer alan önemli işlevleri olan vitaminlerdir.

B VİTAMİNİ NEDİR?

B vitaminleri, suda çözünen bir vitamin sınıfıdır. Bu vitaminler benzer isimleri paylaşmasına rağmen, gıdalarda kimyasal olarak farklı türlerde ve miktarlarda bulunabilir. Genel olarak, sekiz türünü de içeren besinler B vitamini kompleksi olarak adlandırılır. Her bir B vitamini ya metabolik süreçler için bir kofaktör (genellikle bir koenzim) ya da öncüdür.

B vitamininin vücut için her biri önemli olan 8 farklı kompleksi bulunur. Bunlar şöyledir:

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- B1 (tiavin)

- B2 (riboflavin)

- B3 (niasin)

- B5 (pantotenik asit)

- B6 (piridoksin)

- B7 (biyotin)

- B12 (kobalamin)

- B9 (folik asit)

B VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

8 farklı kompleksten oluşan b vitamini, metabolizma yolu ile karbonhidrat, yağ ve proteinlerden enerjinin serbest bırakmak, kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü artırarak kalp hastalığı riskini azaltmak, sinir sistemini desteklemek ve kırmızı kan hücrelerini artırmak gibi yararları vardır. B vitamini ayrıca hücrelerin çoğalmasına da destek olarak, vücut dokularının ve beyin hücrelerinin korunmasına da destek olur.

B VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR?

1. KALP HASTALIĞI VE İNME RİSKİNİ AZALTIR

Yapılan araştırmalar, b vitamini komplekslerinden olan b6, b9 ve b12 vitaminlerinin kalp hastalıkları ve inme arasında bir bağlantı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle B6 vitaminleri içeren besinlerin tüketilmesi sonucu kalp krizi, inme ve felç riskinin azaldığı gözlenmiştir.

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2. KANSIZLIĞI ÖNLER

B vitamini kırmızı kan hücrelerinin oluşumuna katkı sağlar. Yeterli düzeyde kırmızı kan hücresi olmadan dokular ve organlar yeteri kadar oksijen alamaz ve vücudunuz olması gerektiği gibi çalışmaz. Kırmızı kan hücrelerinin eksikliği sonucu ortaya çıkan anemi hastalığı, b12 vitamini eksikliğinin en belirgin semptomlarından biridir. Aneminin etkisi, b12 vitamininin vücutta doğal olarak sentezlendiği veya dışarıdan takviye olarak alındığı durumlarda etkisi azalır.

3. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

B2 vitamini bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için güçlü bir şekilde antioksidan üretir ve vücudun enfeksiyonlarla mücadele gücünü artırır.

4. DEMANS TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR Özellikle B12 vitamini eksikliği, sinir sistemine zarar verir ve demans hastalığının yanı sıra depresyonla da ilişkilidir. Doğal olarak alınmasının yanı sıra takviye olarak da kullanılan B3 ve B12 vitaminleri demans hastalığının olası etkilerini azaltma yönünde tercih edilir. UYARI: Herhangi bir takviye almadan önce mutlaka uzman hekime danışmanız gerekir. Doktor kontrolünde alınmayan takviyeler sağlığınızı bozabilir. B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR? Yeterli seviyede B vitamini alınmadığında vücut bazı semptomlar ortaya çıkarır ve bu semptomlar sonucu farklı sorunlar oluşabilir. REKLAM B vitamini eksikliği belirtileri maddeler halinde şu şekildedir: - Yorgunluk ve zayıflık - İştah kaybı - Deri döküntüleri - Anemi - Beyin ve sinir hasarları - Hafıza problemleri - Depresyon - Baş ağrısı - Kalp çarpıntısı - Ağız içinde yara oluşması - Tat ve koku kaybı - Mide bulantısı - İshal - Mide krampları - Kabızlık - El ve ayaklarda karıncalanma Bu belirtilerden yaşadığınız varsa doktora danışmanız gerekir. Doktor, belirtiler ışığında kontrollerini yapıp, basit bir kan ve idrar testiyle b vitamini eksikliği olup olmadığını değerlendirecektir. B VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR? B vitamini nedir, B vitamininin hangi besinlerde bulunduğu türlerine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak tahıl ürünleri, et, süt, balık ve yumurtada bulunur. REKLAM B1 vitamini içeren besinler; buğday, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların eti, balık, yumurta ve sütte bulunur. B2 vitamini içeren besinler; patates, havuç, süt, peynir, fındık-fıstık ve mercimekte bulunur. B3 vitamini içeren besinler; sakatat, baklagiller, incir, limon, hurma portakal ve kabakta bulunur. B5 vitamini içeren besinler; yumurta, kuruyemiş, kurubaklagil, mısır, bezelye, avokado ve karnabaharda bulunur. B6 vitamini içeren besinler; et, balık, muz, ıspanak, havuç ve yumurtada bulunur. B7 vitamini içeren besinler; pirinç, mantar, havuç, et, süt, balık, yumurta, brokoli, soğan ve bademde bulunur.