Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin denizi, kumu ve güneşiyle ünlü Sarımsaklı Plajı'nda fast food işletmeciliği yapan Behiç Babadostu, Osmanlı hamburgeri ile fast food tutkunlarını yepyeni bir damak tadıyla buluşturdu.

İHA'nın haberine göre Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Vahdettin döneminde İstanbul ve Bursa'da 'Somun Sokun' adı verilen ekmek arası sucuğun içine marul, domates ve ev salçası konularak büyük bir beğeniyle yenildiğini tarih kitaplarından öğrenen Babadostu, bu eşsiz tadı günümüze taşıdı.

Sarımsaklı’da iki oğluyla birlikte hakiki Ayvalık tostu, balık ekmek, köfte ekmek gibi fast food yiyecekler sattığı işletmesinde, Osmanlı sucuğu ile yaptığı yepyeni hamburgerle dikkatleri üzerinde toplayan Behiç Babadostu, bir anda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Babadostu konu ile ilgili yaptığı açıklamada tostun Ayvalıklısı'nı sattıklarını belirterek, "Ayvalık tostunu orijinal hali olan kasap sucuğu ve Cunda Adası tulum peyniri ile yapıyoruz. Dahası eski zamanın hakiki tostlarını günümüze uyarlamaya çalışıyor, o dönemlerdeki unutulan lezzetleri günümüze taşımaya gayret ediyoruz" dedi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun son padişahı olan Vahdettin döneminde Osmanlı sucuğunun son derece popüler olduğunu duyduğunu ve bunu araştırdığını anlatan Babadostu, "Geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar'a gittim. Orada Osmanlı sucuğunu gördüm. Bu sucuğun fast food olarak kullanılabileceğini düşündüm. Padişah Vahdettin döneminde kalın bir zırhla işlenen dana etinden yapılan sucuğun bir kısmı haşlanıp, pişirildikten sonra donduruluyordu. Ben de aynı şekilde bu sucuğu içine tıpkı orijinalindeki gibi içine çok özel baharatlar koydurarak yaptırdım. Bu sucuğun Osmanlı döneminde kesilerek ekmek arasına koyulduğunu içine de turşu, marul, domates ve ev salçası konulduğunu öğrendim. Ben de bunu günümüze uyarlayarak, hamburger ekmeği kullanarak bu hale getirdim" ifadelerini kullandı.

İKİ LEZZET BİR ARADA: 'KADLAVA'

"OSMANLI HALKI TARAFINDAN KULLANILIYORDU"

Amerikalıların fast food üzerine dünyaya yaydığı her yiyeceğin çok yıllar öncesinde Osmanlı halkı tarafından kullanıldığını savunan Babadostu, "Ancak zamanla unutulmaya yüz tuttu. Mesela Osmanlı'da hamburger benzeri yiyeceklerin Vahdettin’den öncesinde de yapıldığını okumuştum. İnşallah bizim yaptığımız ve başlattığımız Osmanlı hamburgerinin de devamı gelir. Yapan sayısı artar ve çoğalır" dedi.

Osmanlı döneminde hamburgerin yuvarlak ekmek olarak değil, iki somun ekmek dilimi arasında yapıldığını kaydeden Babadostu, "Osmanlı sucuğunu bu iki ekmek diliminin arasına koyup, içine domates, turşunun yanı sıra ev salçası konuluyordu. Bugün biz de aynı salçayı kullanıyoruz. Hatta bu hamburger bazı tarih kitaplarına göre; padişahımız Vahdettin'e ikram edilmiş. Vahdettin'in çok hoşuna gitmiş" diye konuştu.

"GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE GETİRDİĞİMİZ BU TAT ÇOK TUTTU"

Osmanlı hamburgerine bu yıl ilk kez başladıklarını aktaran Babadostu, "Yiyenler çok memnun. Biz bu lezzetin üzerine kaşar peyniri de ekledik. Müşterilerimiz çok memnun. Herkes hamburgeri köfte ile yapıyor. Sanırım insanlar köfte ile yapılan hamburgerden bıkmış durumda. O yüzden de Osmanlı sucuğu ile yaptığımız geçmişten günümüze getirdiğimiz bu tat çok tuttu. Köfte yerine Afyon'da fabrikasına özel yaptırdığımız Osmanlı sucuğu çok özel bir tat. Eski zaman lezzeti. Dışarıda satılan sucuklara hiç benzemiyor. Yüzde 100 dana etinden üretiliyor" şeklinde konuştu.

İşletmesinde Osmanlı gamburgerini menüyle satışa sunduklarını ifade eden Babadostu, "Bu menüyle bir kişi rahatlıkla karnını doyurabiliyor. Sucuğun içinde eski zamanlarda olduğu gibi çok özel baharat ve çemen olduğu için de çok farklı bir damak tadı olan hamburgerimizi, diğer hamburgerlerle kıyaslayan müşterilerimiz bizden vazgeçemiyor. İnşallah bu böyle devam eder. Böylelikle unutulmuş geleneksel lezzetlerimizi de yeniden canlandırmış oluruz. Zaten bizim de amacımız, unutulan geleneksel lezzetleri yeniden gün ışığına çıkarmaktı, bu da onlardan biriydi" diye konuştu.