Hatay usulü kısır nasıl yapılır?

Hatay usulü kısır, diğer kısırlardan farklı olarak bulgur ıslatılmadan yapılır.

Fakat biz az da olsa biraz su ile ısladık. Siz isteğe göre bir kase içine su koyup, elinizi ıslatarak, bulgur eliniz altında yumuşayana kadar yoğurabilirsiniz.

Hatay usulü kısır yapımında; derin bir kaba 2 su bardağı esmer kısırlık bulgur koyun. Üzerine 1 su bardağı ılık su döküp, karıştırın. Kabın üzerini kapatın. Bu şekilde bulgur şişene kadar yaklaşık 15-20 dakika bekletin.