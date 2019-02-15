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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, genellikle soyulduktan sonra çöpe atılan soğan kabuklarını değerlendirmek amacıyla, besin değeri yüksek, kalorisi düşük 'soğan kabuklu ekmek' üretti.
AA'nın haberine göre özellikle Anadolu'da, ekmeğe katık olarak yenilen soğanın kabuğunu, ekmek yapımında kullanan öğrenciler, içeriği nedeniyle antioksidan özelliği de bulunan bu ürünü tüketime sunabilmek için çeşitli firmalarla görüşüyor.
Soğan kabuğundan ekmek yapımı fikri, Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş ile yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak'ın 6 ay önce hem besin değeri yüksek hem de kalorisi düşük ekmek üretmek üzere yola çıkmasıyla doğdu.
Daha önce yaptıkları bir araştırmada, soğanın besleyici özelliklerinin, bir işe yaramadığı için genellikle çöpe atılan kabuğunda da olduğunu tespit eden öğrenciler, soğan kabuklarını özel makinelerde toz haline getirerek yaptıkları ekmeklere kattılar.
Ortaya çıkan ürünün, piyasada satılan ekmeklere oranla daha besleyici ve antioksidan özelliğe sahip bulunduğunu, üstelik kalorisinin de düşük olduğunu belirleyen öğrenciler, bunun vatandaşların tüketimine sunulması için bazı firmalarla görüşüyor.
Öğrencilerden Güneş Zübarioğlu, yaptığı açıklamada, Türk toplumunun ekmek tüketiminin fazla olduğunu gözlemlediklerini belirterek, obezite görülme oranının azaltılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.
Toplumdaki bireylerin ekmekten vazgeçemediğine dikkati çeken Zübarioğlu, "Biz de bunu göz önüne alarak kalorisi düşük, besin değeri yüksek bir ekmek üretmeye karar verdik. İçerisine soğan kabuğu koyduk. Soğan ve kabuğu çok yararlı. Amaçlarımızdan biri de çeşitlilik, farkındalık yaratarak lezzet sağlamak" dedi.
Öğrencilerden Pınar Altaş da, topluma faydalı olacak projeler geliştirmeye çalıştıklarını, soğan ve kabuğunun da faydasını bildikleri için ekmekte kullandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Kalorisi düşük, besin değeri yüksek ekmek yapmayı istiyorduk. Bu yüzden soğan kabuğunu denedik. Hatta insanları laboratuvara çağırarak, yaptığımız soğan kabuklu ekmekleri denettirdik ve iyi sonuçlar aldık. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu yüzden farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Soğan kabuğundan ekmek projesine 6 aydır çalışıyoruz. Çok fazla deneme yaptık ve güzel bir sonuç elde etti. Bu ekmeği tanıtmak istiyoruz."
"ANTİOKSİDANI YÜKSEK EKMEKLER ÜRETİYORUZ"
Hatice Yaprak ise Türkiye'de ekmek tüketiminin fazla olduğuna işaret ederek kalorisi düşük ekmek üzerine çalıştıklarını anlattı.
Daha önce de soğan kabuğu kullanarak çay ürettiklerini ifade eden Yaprak, "Uzun araştırmalar sonucu soğan kabuğunun faydasını öğrenmiştik. Bunu ekmekte de kullanabiliriz dedik. Antioksidanı yüksek ekmekler üretiyoruz. Antioksidan, insan vücudu için yararlı bir madde. Besin değeri yüksek, düşük kalorili ekmekler üretmek için soğan kabuğunu tercih ettik." diye konuştu.
Yaprak, söz konusu ekmekte kesinlikle soğan kokusu olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"İnsanlarda soğan kabukları kötü koku oluşturur algısı vardı ama hiçbir şekilde koku yok. Ekmeği yiyince sanki bitkisel çay varmış gibi hissediyorsunuz. Değer analizlerinde de antioksidanı istediğimiz oranlarda gözlemliyoruz. Obezite günümüzde büyük bir problem. Biz, pilavın yanında bile ekmek yiyen bir toplumuz. Bunu engellemek istedik. Ekmek tüketimini engelleyemeyiz ama daha sağlıklı ekmekler tüketebiliriz. Ürettiğimiz ekmeği tanıtmaya, hedef kitlesini belirlemeye çalışıyoruz. İnsanların bu ekmeği tüketmesini istiyoruz."
Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tekin de, soğan kabuklu ekmek yapma fikrinin öğrencilerinden çıktığını, kendilerinin de bunu desteklediğini söyledi.
Soğan kabuğunun yararları üzerine daha önce bir araştırma yaptıklarını anlatan Tekin, kabuğunun da soğanla aynı faydalara sahip olduğunu belirlediklerini bildirdi.
Genellikle çöpe atılan kabuklardan, önce çay sonra da ekmek yapmaya karar verdiklerini aktaran Tekin "Hiçbir maddi değeri olmayan soğan kabuklarını bu şekilde değerlendirmek bizim için çok önemli" dedi.
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