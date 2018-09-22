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"İNTİKAM MELEĞİ"

Jennifer Garner'ın başrolünde yer aldığı "İntikam Meleği"; vahşi bir saldırıda kocası ve kızı öldürülen bir kadının, ailesinin katillerine karşı açtığı savaşı ve intikam mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak. Pierre Morel'in yönetmenliğini yaptığı filmde Jennifer Garner'ın yanı sıra John Gallagher Jr., John Ortiz, Juan Pablo Raba ve Annie Ilonzeh gibi isimler rol aldı.